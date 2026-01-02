Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt a brit belügyminisztérium, már biztos, hogy óriási a baj

Ezt tudnia kell!

Kiderült, mi okozhatta az újévi svájci tragédiát

vitályos eszter

Európában mi fizetjük a legalacsonyabb lakossági gáz- és áramszámlákat

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A rezsicsökkentést 2026-ban is fenntartja a kormány. Vitályos Eszter kormányszóvivő bejegyzéséből az is kiderül, még a tiszás influenszer is elismeri a rezsicsökkentés eredményét. A tényekkel nem lehet vitatkozni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vitályos esztereurópábanrezsicsökkentés

2026-ban is fenntartjuk a rezsicsökkentést, és hogy miért jó ez a magyar családoknak? Azért, mert Európában mi fizetjük a legalacsonyabb lakossági gáz- és áramszámlákat – mondta el Vitályos Eszter kormányszóvivő Facebook videó-bejegyzésében pénteken.

Rezsicsökkentés, energiaár
A rezsicsökkentés eredménye
Fotó: Facebook/Németh Szilárd 

A rezsicsökkentés Magyarországot az élre repítette

A kormányszóvivő arra is felhívta a figyelmet, hogyha neki nem hiszik, nézzék meg az alábbi videót:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!