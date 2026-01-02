A rezsicsökkentést 2026-ban is fenntartja a kormány. Vitályos Eszter kormányszóvivő bejegyzéséből az is kiderül, még a tiszás influenszer is elismeri a rezsicsökkentés eredményét. A tényekkel nem lehet vitatkozni.
2026-ban is fenntartjuk a rezsicsökkentést, és hogy miért jó ez a magyar családoknak? Azért, mert Európában mi fizetjük a legalacsonyabb lakossági gáz- és áramszámlákat – mondta el Vitályos Eszter kormányszóvivő Facebook videó-bejegyzésében pénteken.
A rezsicsökkentés Magyarországot az élre repítette
A kormányszóvivő arra is felhívta a figyelmet, hogyha neki nem hiszik, nézzék meg az alábbi videót:
