Magyar Péter szerint a rezsicsökkentés humbug – meg is szüntetné

A héten a kormány nyilvánosságra hozta a jelentést, amely megmutatja, hogy Brüsszel milyen megszorításokat követel Magyarországtól, azért, hogy Ukrajnát tudja finanszírozni. Magyarországnak erre több, mint 9 milliárd dollárt, nagyjából 3000 milliárd forintot kellene költenie– írta az Ellenpont szombaton a rezsicsökkentést veszélyeztető tervekkel kapcsolatban.

Magyar Péter szerint a rezsicsökkentés humbug

A megszorítások között ott van a rezsicsökkentés eltörlése is

A lap sorolja, melyek azok a mozzanatok, amiből egyértelmű, hogy a Tisza Párt képviselői támogatják a brüsszeli terveket és eltörölnék a rezsicsökkentést:

2024. november 14-én például az Európai Parlament a lakossági energiaár-támogatások kivezetésére szólított fel. A határozatot a Tisza Párt is támogatta,

A határozatot a Tisza Párt is támogatta, Gerzsenyi Gabriella Magyar Péter EP-képviselője szeptember 23-án azt kérte számon a magyar kormány képviselőjén, miként tervezik a rezsicsökkentés által „kivéreztetett” szolgáltatók feltőkésítését,

a Tisza Párt másik EP-képviselője, Lakos Eszter október 1-jén meg is szavazta azt a dokumentumot, ami a lakossági rezsicsökkentés eltörlésére szólít fel,

November 14-én Magyar Péter és a tiszások megint a rezsicsökkentés ellen szavaztak Brüsszelben,

a párt elnöke, Magyar Péter maga is többször támadta a rezsicsökkentést,

Gerzsenyi Gabriella, a párt európai parlamenti képviselője is bevallotta, hogy nem támogatják a rezsicsökkentést, és az a gond, hogy a világpiaci árakhoz képest túl keveset fizetnek az emberek,

2024. szeptember végén Lakos Eszter is szakbizottságának véleményét támogatta, amely kifogásolta a lakossági energiatámogatások, vagyis a rezsicsökkentés mértékét és azok visszavonására szólított fel.

A tiszás szakértők is megszűntetnék a rezsicsökkentést

Azonban nem csak a tiszás politikusok, hanem tanácsadóik is a rezsicsökkentés ellen kampányolnak, az Ellenpont rámutat:

a Tisza legújabb szakértője, Király Júlia is a rezsicsökkentést támadja,

a másik Tisza-közeli szakértő, Surányi György azt is elmondta, hogy kormányváltás esetén megszüntetné a rezsicsökkentést,

Kéri László is blöffnek nevezte a rezsicsökkentést,

Holoda Attila, a párt közelében megjelent energetikai szakértő, szintén szidta a rezsicsökkentést.

Ha nem lenne elég: Magyar Péter megszüntetné Magyarország orosz energiavásárlásait

Ezzel „csak” két probléma van:

Magyarország és Szlovákia együttes olajigénye 12,45 millió tonna olaj, míg az Adria-kőolajvezeték csupán 11,8 tonnás kapacitással képes üzemelni.

a pozsonyi és a százhalombattai finomítók az orosz, uráli olaj feldolgozására vannak beállítva,

ezekből az következik, hogy az új piaci egyensúly a jelenleginél jóval magasabb árak mellett alakulna ki:

a benzinért literenként 1026 forintot, a gázolajért pedig 1051 forintot kellene fizetni

