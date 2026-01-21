Így nem áll ki a rezsicsökkentés mellett a Tisza

Rég nem látott hideg van Magyarországon, a Tisza Párt mégis a rezsicsökkentéstől fázik – mutatott rá Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy példátlan az a gondolat Bódis képviselőjelölttől, hogy ha a rezsi drágább, az a jobb.

Micsoda humbug!

– írta a kormánypárti politikus Magyar Péterre utalva, aki korában ezzel a szóval jellemezte a rezsicsökkentést.

Orbán Balázs a közösségi oldalán közzétett videóban többek közt arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyar Péter szövetségese, a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje korábban arról beszélt, hogy a rezsicsökkentés egy tudatformálás.

– Arra ráállítani az embereket, hogy neked jogod van kevesebbet fizetni az energiáért, és hogyha te kevesebbet fizetsz, az egyetlen jó dolog. Pedig valamikor, ha többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog

– érvelt Bódis Kriszta.

A poliikus videójában az is látható, minként érvelt a kedvezményes energia mellett Gerzsenyi Gabriella, tiszás EP-képviselő, Kéri László, az "első tiszás" vagy Király Júlia, a Jegybank korábbi alelnöke, a Tisza jelenlegi gazdaságpolitikai szakértője.