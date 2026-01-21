Hírlevél
Rendkívüli

Valami baj lehet Macronnal, nagyon furcsán viselkedik

Sport

Magyar botrány robbant a kézilabda Eb-n, ettől hangos az izlandi sajtó

tisza párt

Így nem áll ki a rezsicsökkentés mellett a Tisza

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
Magyar Pétertől Bódis Krisztán át a párt EP-képviselőjéig, illetve Kéri Lászlóig, az "első tiszásig" támadják a Tisza emberei a rezsicsökkentést. Erre hívta fel a figyelmet Orbán Balázs, aki videójában összefoglalta a párt rezsipolitikáját.
tisza pártorbán balázsmagyar péterkéri lászlóbódis krisztagerzsenyi gabriellarezsicsökkentés

Rég nem látott hideg van Magyarországon, a Tisza Párt mégis a rezsicsökkentéstől fázik – mutatott rá Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy példátlan az a gondolat Bódis képviselőjelölttől, hogy ha a rezsi drágább, az a jobb. 

Micsoda humbug! 

– írta a kormánypárti politikus Magyar Péterre utalva, aki korában ezzel a szóval jellemezte a rezsicsökkentést.

Orbán Balázs a közösségi oldalán közzétett videóban többek közt arra  is felhívta a figyelmet, hogy Magyar Péter szövetségese, a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje korábban arról beszélt, hogy a rezsicsökkentés egy tudatformálás. 

– Arra ráállítani az embereket, hogy neked jogod van kevesebbet fizetni az energiáért, és hogyha te kevesebbet fizetsz, az egyetlen jó dolog.  Pedig valamikor, ha többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog

 – érvelt Bódis Kriszta.

A poliikus videójában az is látható, minként érvelt a kedvezményes energia mellett Gerzsenyi Gabriella, tiszás EP-képviselő, Kéri László, az "első tiszás" vagy Király Júlia, a Jegybank korábbi alelnöke, a Tisza jelenlegi gazdaságpolitikai szakértője.

 

