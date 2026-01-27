Von der Leyen véget vetne az olcsó rezsinek, a Tisza tapsol

Hírlevél
Ursula von der Leyen újabb bejelentése egyértelmű üzenet: Brüsszel lezárná a rezsicsökkentés korszakát. Menczer Tamás szerint ebben a kérdésben a Tisza Párt nem ellenfél, hanem szövetséges – Brüsszel oldalán.
rezsicsökkentéstisza pártorosz energiaursula von der leyenmenczer tamás

Ami Brüsszelben történik, az nem elméleti vita, hanem nagyon is kézzelfogható következményekkel járna a magyar családok számára – írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán. A bizalmatlansági szavazáson a tiszás képviselők Ursula von der Leyen mellé álltak, miközben sorra hangzanak el olyan nyilatkozatok a Tisza Párt köreiből, amelyek szerint nincs szükség sem rezsicsökkentésre, sem orosz energiára.

rezsicsökkentés
Menczer Tamás szerint ha von der Leyenen és a Tiszán múlna, a rezsicsökkentésnek befellegzett (Forrás: AFP)
Orbán Balázs: Küzdeni fogunk a magas energiaárak ellen!

Mit jelentene mindez a hétköznapokban?

A kormánypárti politikus szerint nem kell sokat számolgatni: orosz gáz és olaj nélkül az energia ára elszállna, a rezsiszámlák többszörösükre nőnének, a benzin ára akár az ezer forintot is elérné. Több tiszás megszólalás is ebbe az irányba mutat: maga Magyar Péter humbugnak nevezte a rezsicsökkentést, Bódis Kriszta szerint pedig az a „jó”, ha az emberek többet fizetnek az energiáért. Menczer Tamás arra is emlékeztetett, hogy Ursula von der Leyen már nyíltan beszél erről az irányról. Az Európai Bizottság elnöke így fogalmazott: 

Az orosz fosszilis tüzelőanyagok korszaka Európában véget ér.”

 A politikus szerint ez pontosan az a forgatókönyv, amelyet egy Tisza-kormány végrehajtana Magyarországon is. A kormány álláspontja változatlan: a rezsicsökkentést és az ország energiabiztonságát meg kell védeni. Menczer Tamás üzenete egyértelmű: 

Április 12-én a választás tétje az, hogy Brüsszel diktál-e az energiaszámláknál, vagy Magyarország maga dönt.

 A Fidesz szerint ebben nincs kérdés – ők a biztos választás.

