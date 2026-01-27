Von der Leyen véget vetne az olcsó rezsinek, a Tisza tapsol

Mit jelentene mindez a hétköznapokban?

A kormánypárti politikus szerint nem kell sokat számolgatni: orosz gáz és olaj nélkül az energia ára elszállna, a rezsiszámlák többszörösükre nőnének, a benzin ára akár az ezer forintot is elérné. Több tiszás megszólalás is ebbe az irányba mutat: maga Magyar Péter humbugnak nevezte a rezsicsökkentést, Bódis Kriszta szerint pedig az a „jó”, ha az emberek többet fizetnek az energiáért. Menczer Tamás arra is emlékeztetett, hogy Ursula von der Leyen már nyíltan beszél erről az irányról. Az Európai Bizottság elnöke így fogalmazott:

Az orosz fosszilis tüzelőanyagok korszaka Európában véget ér.”

A politikus szerint ez pontosan az a forgatókönyv, amelyet egy Tisza-kormány végrehajtana Magyarországon is. A kormány álláspontja változatlan: a rezsicsökkentést és az ország energiabiztonságát meg kell védeni. Menczer Tamás üzenete egyértelmű:

Április 12-én a választás tétje az, hogy Brüsszel diktál-e az energiaszámláknál, vagy Magyarország maga dönt.

A Fidesz szerint ebben nincs kérdés – ők a biztos választás.