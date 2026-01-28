Minden, amit a januári rezsistopról eddig tudunk

A szokatlanul hideg, télies időre való tekintettel a januári fűtésszámlánál jelentkező többletfogyasztás költségét a kormány átvállalja – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök korábban azzal kapcsolatban, hogy rezsistopot vezet be a kormányzat.

Orbán Viktor: A kormány úgy döntött, hogy januári rezsistopot vezet be

Fotó: Facebbok/Orbán Viktor

Orbán Viktor rövid videós üzenetében kifejtette: a januári szélsőséges időjárás komoly próba elé állította Magyarországot. A szokatlanul kemény hidegben a kormány gondoskodott a szükséges tűzifaellátásról és a melegedőkről, utóbbiak továbbra is nyitva tartanak.

Ugyanakkor a fagyos idő magasabb fűtésszámlát hozott, ami jelentős többlet terheket ró a családokra.

Ezért a kormány úgy döntött, hogy januári rezsistopot vezet be.

A kormány rezsistop-munkacsoportot hozott létre

Lantos Csaba energiaügyi miniszter vezetésével munkacsoport állt fel, a kormány által tervezett rezsi-visszatérítés részleteinek kidolgozására. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter múlt héten csütörtökön a Kormányinfón arra is kitért, hogy a rezsistopot mindenkire ki kívánja terjeszteni a kormány, így

a rezsistop 3,3 millió családot mentesít a szélsőségesen hideg miatti pluszteher alól.

A rezsistop munkacsoport ülése utáni sajtótájékoztató

Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A munkacsoport feladata felmérni azt is, hogy az átlagfogyasztás megfelelően lett-e meghatározva, illetve a különböző elszámolási módok miatt melyik fogyasztó, milyen formában kapja a jóváírást. Köztudott,