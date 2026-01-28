Minden, amit a januári rezsistopról eddig tudunk

Hírlevél
A kormány ma dönt arról, hogyan vállalja át a januári fűtésszámlánál jelentkező többletfogyasztás költségét. 3,3 millió családot érint. Mindenkire vonatkozik, legyen bediktálós, átalánydíjas, vagy jelleggörbés. A fával és szénnel tüzelők sem maradnak ki. A rezsistop részletei cikkünkben.
kormányorbán viktorjanuári rezsistop

A szokatlanul hideg, télies időre való tekintettel a januári fűtésszámlánál jelentkező többletfogyasztás költségét a kormány átvállalja – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök korábban azzal kapcsolatban, hogy rezsistopot vezet be a kormányzat.

rezsistop
Orbán Viktor: A kormány úgy döntött, hogy januári rezsistopot vezet be
Fotó: Facebbok/Orbán Viktor 

Orbán Viktor rövid videós üzenetében kifejtette: a januári szélsőséges időjárás komoly próba elé állította Magyarországot. A szokatlanul kemény hidegben a kormány gondoskodott a szükséges tűzifaellátásról és a melegedőkről, utóbbiak továbbra is nyitva tartanak.

Ugyanakkor a fagyos idő magasabb fűtésszámlát hozott, ami jelentős többlet terheket ró a családokra.

Ezért a kormány úgy döntött, hogy januári rezsistopot vezet be.

A kormány rezsistop-munkacsoportot hozott létre

Lantos Csaba energiaügyi miniszter vezetésével munkacsoport állt fel, a kormány által tervezett rezsi-visszatérítés részleteinek kidolgozására. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter múlt héten csütörtökön a Kormányinfón arra is kitért, hogy a rezsistopot mindenkire ki kívánja terjeszteni a kormány, így 

a rezsistop 3,3 millió családot mentesít a szélsőségesen hideg miatti pluszteher alól.

Rezsistop,Budapest, 2026. január 26.Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (j) és Lantos Csaba energiaügyi miniszter a rezsistop munkacsoport ülése utáni sajtótájékoztatón az Energiaügyi Minisztérium épületében 2026. január 26-án.MTI/Balogh Zoltán
A rezsistop munkacsoport ülése utáni sajtótájékoztató
Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A munkacsoport feladata felmérni azt is, hogy az átlagfogyasztás megfelelően lett-e meghatározva, illetve a különböző elszámolási módok miatt melyik fogyasztó, milyen formában kapja a jóváírást. Köztudott,

Magyarországon a lakossági ügyfelek tömege négy éve éppen az átlagfogyasztás rendszere miatt menekült át a havi leolvasásból a kiszámítható átalánydíjas elszámolásba.

Mindenki számára fair megoldást keres a rezsistop munkacsoport

Az a cél, hogy mindenki, aki földgázt vagy távhőt használ a fűtéshez, hasonló mértékben élvezze az egyszeri kedvezményt. Ennek módjáról dönt a kormány szerdai ülésén.

Mindenkire vonatkozik a rezsistop

A gázzal, árammal, távhővel fűtőkre egyaránt vonatkozik a rezsiköltség kormányzati átvállalása, a rászorulóknak pedig a tűzifa gyakorlatilag korlátlanul rendelkezésre áll, amíg a hideg idő kitart. Nagy István agrárminiszter azt is hozzátette,

ahol fával vagy szénnel fűtenek, nekik is jár a kompenzálás.

Rezsistop: becslések szerint ennyivel nőtt a fogyasztás

Lantos Csaba miniszter elmondta, még nem ért véget a január, így pontos számuk nincs arról, mennyivel növekedett a gáz-, az áram- és a távhőfogyasztás. A becslések szerint földgáznál mintegy 30 százalékkal, az áramnál ennél jóval kisebb, míg a távhőnél pedig körülbelül „hasonló az arány" – közölte, megjegyezve, földgáz esetében, ha a mostani időjárás folytatódik, akkor ez az arány vélhetően kevesebb lesz.

Hozzátette, különböző verziókat vizsgáltak, kiérlelt javaslattal mennek a kormány szerdai ülésére, ahol döntés is születik. Lantos Csaba kitért arra, hogy nagyon különböző elszámolási módok vannak,

  • a földgáznál 600 ezer olyan ügyfél van, aki havonta diktál,
  • 1,7 millió ügyfél átalánydíjat fizet,
  • míg 450 ezren a hőmérséklet függvényében, jelleggörbe alapján fizetnek.

Ezekre az ügyfélkörökre eltérő megoldást kell választani, ahhoz, hogy mindenki számára fair megoldás szülessen – hangsúlyozta.

A jelleggörbe szerint – amit az elmúlt 5 év átlagos hőmérséklete alapján számolnak – januárra esik az éves fogyasztásnak átlagosan a 19 százaléka. Ennek a 19 százaléknak a növekményéről van szó, ezt kell „visszakompenzálni".

Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban kiemelte:

a 19 százalék nem a kompenzáció, hanem az egész éves fűtés januárra eső átlagos része. Azaz

nem ez a kedvezmény mértéke, az a többletfogyasztáshoz igazodik majd, és a kormány dönt róla.

Magyar Péter a rezsistop kapcsán is csak ködösít és kamuzik

A Tisza Párt vezére hazudik a rezsicsökkentésről, a szociális tűzifáról, hazudik mindenről. Ha hiszel neki, pórul jársz és fizetni fogsz! – hangsúlyozta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

Arról beszélsz, hogy te megdupláznád a szociális tűzifakeretet? Peti, gyere közelebb, elárulok egy titkot. A szociális tűzifakeret felülről nyitott. Nincs mit megduplázni. Mindenki kap tűzifát, aki szociálisan rászoruló.”

Rég nem látott hideg van Magyarországon, a Tisza Párt mégis a rezsicsökkentéstől fázik.

Példátlan az a gondolat Bódis képviselőjelölttől, hogy ha a rezsi drágább, az a jobb. Micsoda humbug!"

– írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-oldalán.

