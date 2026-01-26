Hírlevél
Mindenki számára fair megoldást keres a rezsistop munkacsoport

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
A munkacsoport azért jött létre, mert a kormány múlt szerdai ülésén azt a döntést hozta, hogy a januári fűtés többletköltségét átvállalja. A kormány szerdai ülésén dönt az átvállalás módjáról. Az a cél, hogy mindenki, aki földgázt vagy távhőt használ a fűtéshez, hasonló mértékben élvezze az egyszeri kedvezményt. Gulyás Gergely és Lantos Csaba sajtótájékoztatón ismertette a helyzetet a rezsistop intézkedéssel kapcsolatban.
fűtés, kormány, Gulyás Gergely, Lantos Csaba, januári rezsistop

Mindenki számára fair megoldást keres a rezsistop munkacsoport – mondta az energiaügyi miniszter hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón azzal kapcsolatban, hogy a kormány múlt héten úgy döntött, átvállalja a januári fűtés többletköltségét.

Budapest, 2026. január 26. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (j) és Lantos Csaba energiaügyi miniszter a rezsistop munkacsoport ülése utáni sajtótájékoztatón az Energiaügyi Minisztérium épületében 2026. január 26-án. MTI/Balogh Zoltán
A rezsistop munkacsoport ülése utáni sajtótájékoztató
Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Lantos Csaba, a munkacsoport vezetője a testület ülése után közölte, egy elvet próbálnak meg érvényesíteni: mindenki, aki földgázt vagy távhőt használ a fűtéshez, hasonló mértékben élvezze az egyszeri kedvezményt.

Rezsistop: Becslések szerint ennyivel nőtt a fogyasztás

A miniszter elmondta, még nem ért véget a január, így pontos számuk nincs arról, mennyivel növekedett a gáz-, az áram- és a távhőfogyasztás. A becslések szerint földgáznál mintegy 30 százalékkal, az áramnál ennél jóval kisebb, míg a távhőnél pedig körülbelül „hasonló az arány" – közölte, megjegyezve, földgáz esetében, ha a mostani időjárás folytatódik, akkor ez az arány vélhetően kevesebb lesz.

Hozzátette, különböző verziókat vizsgáltak, kiérlelt javaslattal mennek a kormány szerdai ülésére, ahol döntés is születik.

Budapest, 2026. január 26. Lantos Csaba energiaügyi miniszter (j), Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára (j2) és Borsos-Papp Natália, az EM közigazgatási államtitkára (j3) a rezsistop munkacsoport ülésén az EM épületében 2026. január 26-án. MTI/Balogh Zoltán
A rezsistop munkacsoport ülése
Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Lantos Csaba kitért arra, hogy nagyon különböző elszámolási módok vannak,

  • a földgáznál 600 ezer olyan ügyfél van, aki havonta diktál,
  • 1,7 millió ügyfél átalánydíjat fizet,
  • míg 450 ezren a hőmérséklet függvényében, jelleggörbe alapján fizetnek.

Ezekre az ügyfélkörökre eltérő megoldást kell választani, ahhoz, hogy mindenki számára fair megoldás szülessen – hangsúlyozta.

Fontos információ érkezett a rezsistoppal kapcsolatban

Gulyás Gergely: A kedvezmény mértéke a többletfogyasztáshoz igazodik

Gulyás Gergely emlékeztetett arra, a munkacsoport azért jött létre, mert a kormány múlt szerdai ülésén azt a döntést hozta, hogy a januári fűtés többletköltségét átvállalja.

A cél az, senkinek ne kelljen többet fizetnie azért, mert januárban extrém időjárási körülmények voltak – magyarázta.

Lantos Csaba a többletfogyasztásra vonatkozó kérdésre azt válaszolta: a jelleggörbe szerint – amit az elmúlt 5 év átlagos hőmérséklete alapján számolnak –  januárra esik az éves fogyasztásnak átlagosan a 19 százaléka. Hozzátette: ennek a 19 százaléknak a növekményéről beszélnek, ezt kell „visszakompenzálni".

Az energiaügyi miniszter arra a kérdésre, hogy az energiacégek hozzájárulnak– e ehhez a kompenzációhoz, azt válaszolta: az adózás kérdése miniszterként nem hozzá tartozik.

Gulyás Gergely kiemelte:

a 19 százalék nem a kompenzáció, hanem az egész éves fűtés januárra eső átlagos része. Azaz nem ez a kedvezmény mértéke, az a többletfogyasztáshoz igazodik majd, és a kormány dönt róla.

 

