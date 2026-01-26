Mindenki számára fair megoldást keres a rezsistop munkacsoport – mondta az energiaügyi miniszter hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón azzal kapcsolatban, hogy a kormány múlt héten úgy döntött, átvállalja a januári fűtés többletköltségét.

A rezsistop munkacsoport ülése utáni sajtótájékoztató

Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Lantos Csaba, a munkacsoport vezetője a testület ülése után közölte, egy elvet próbálnak meg érvényesíteni: mindenki, aki földgázt vagy távhőt használ a fűtéshez, hasonló mértékben élvezze az egyszeri kedvezményt.

Rezsistop: Becslések szerint ennyivel nőtt a fogyasztás

A miniszter elmondta, még nem ért véget a január, így pontos számuk nincs arról, mennyivel növekedett a gáz-, az áram- és a távhőfogyasztás. A becslések szerint földgáznál mintegy 30 százalékkal, az áramnál ennél jóval kisebb, míg a távhőnél pedig körülbelül „hasonló az arány" – közölte, megjegyezve, földgáz esetében, ha a mostani időjárás folytatódik, akkor ez az arány vélhetően kevesebb lesz.

Hozzátette, különböző verziókat vizsgáltak, kiérlelt javaslattal mennek a kormány szerdai ülésére, ahol döntés is születik.

A rezsistop munkacsoport ülése

Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Lantos Csaba kitért arra, hogy nagyon különböző elszámolási módok vannak,

a földgáznál 600 ezer olyan ügyfél van, aki havonta diktál,

1,7 millió ügyfél átalánydíjat fizet,

míg 450 ezren a hőmérséklet függvényében, jelleggörbe alapján fizetnek.

Ezekre az ügyfélkörökre eltérő megoldást kell választani, ahhoz, hogy mindenki számára fair megoldás szülessen – hangsúlyozta.