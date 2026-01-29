Mit tegyek, ha villannyal fűtök? Itt vannak a részletek a januári rezsistopról!

Hírlevél
A kormány döntött a januári rezsistop részleteiről: a háztartások a havi fogyasztás 30 százalékára kapnak kedvezményt. A támogatás a gáz- és a távhőszámlákban automatikusan megjelenik, de azoknak is van lehetőségük élni vele, akik villannyal fűtenek.
januári rezsistoprezsistopGulyás Gergely

A kormány döntése értelmében januárban a háztartások a fogyasztásuk 30 százalékára kapnak kedvezményt. A rezsistop a gáz- és a távhőszámlák esetében automatikusan érvényesül, a jóváírás közvetlenül a számlákban jelenik meg. A rezsicsökkentés januári részleteit Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter foglalta össze közösségi oldalán.

Gulyás Gergely Fotó: Kurucz Árpád, rezsistop
Villannyal fűtesz? Így működik a januári rezsistop
Fotó: Kurucz Árpád

A gázfogyasztók esetében a januári felhasználás 30 százalékára jár a kedvezmény, amelyet a szolgáltató a gázszámlában számol el. Ugyanez a szabály vonatkozik a távhővel fűtőkre is: náluk szintén 30 százalékos árkedvezmény jelenik meg a januári számlában.

A januári rezsistop azonban nemcsak a gázzal vagy távhővel fűtőknek jelent segítséget. 

Azok is igénybe vehetik a kedvezményt, akik villannyal fűtenek. Ebben az esetben lehetőség van arra, hogy a 30 százalékos kedvezményt ne a gáz-, hanem a villamosenergia-fogyasztásra számolják el.

Fontos szabály, hogy ha egy háztartásban gázzal és árammal is fűtenek, akkor csak akkor kell külön nyilatkozatot tenni, ha a rezsistopot az áramfogyasztásra szeretnék érvényesíteni. Amennyiben nem érkezik nyilatkozat, a rendszer automatikusan a gázfogyasztásra adja meg a kedvezményt.

A kizárólag villanyfűtést használók szintén kérhetik, hogy a januári rezsistop a villamosenergia-mennyiségnél jelenjen meg. 

Ebben az esetben a szolgáltató a villanyszámlában érvényesíti a 30 százalékos kedvezményt.

A bejelentés szerint a cél az, hogy a téli hónapokban csökkenjenek a háztartások terhei, miközben a kedvezmény a lehető legegyszerűbben, automatikusan jusson el az érintettekhez.

 

