A rezsistopról mondták el véleményüket az emberek

A szélsőségesen hideg téli időjárás komoly probléma elé állította hazánkat az elmúlt hetekben, így az idén januárra rezsistopot vezetett be az Orbán-kormány. A miniszterelnök úgy fogalmazott a Facebook-oldalára feltöltött videóban, hogy a fagyos idő az átlagosnál jóval magasabb fűtésszámlákat és így nagy terhet okoz a családoknak, ezért mindenki váratlan költségekkel szembesült.

A kormány által bevezetett rezsistopot a Somogy vármegyei lakosok így üdvözlik, íme:

A rendkívüli hideg időjárás következményeit nem szabad a magyar családoknak megfizetnie, ezért Lantos Csaba energiaügyi miniszter vezetésével munkacsoport állt fel a kormány által tervezett rezsi-visszatérítés részleteinek kidolgozására – jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón.

A januári rezsistop 3,3 millió családot mentesít a szélsőségesen hideg időjárás miatti pluszteher alól

– írta bejegyzésében Czepek Gábor, az energiaügyi minisztérium miniszterhelyettese.

A nyíregyháziak is helyeslik a kormány döntését. Gagna László a Szon.hu-nak elmondta, hogy hallott a kormány döntéséről, és nagyon örül neki. – Folyamatosan nézem a televíziót, hallgatom a rádiót, így tudok arról, hogy a kormány visszatéríti majd a januári rezsi egy részét. Természetesen örülök neki, hiszen ezzel tudok majd spórolni – tette hozzá.

A szintén nyíregyházi Gyüre Lászlóné úgy fogalmazott: nagyon hálás a miniszterelnöknek és a kormánynak, hogy a nagy hidegben az anyagi teher egy részét leveszik az emberek válláról. – Az újságban is olvastam és a televízióban is láttam, hogy erről döntöttek, nagyon köszönjük, hogy ezt lehetővé teszik – mondta.

A szegediek így látják a rezsistopot

Nagy Sándorné Kati jónak tartja a kormány intézkedését, amihez csatlakozott a Retek utcában dolgozó Birodalmi suszter, Joó Gábor is, kiemelve, hogy a rendkívüli hideg idő miatt ez a segítség jól jön mindenkinek. Egy nyugdíjas karosszérialakatos közölte, hogy sok ismerőse hozzá hasonlóan panelban él, és távhővel vagy gázzal fűtenek.

Örülök, hogy bevezeti a kormány a rezsistopot, így a megtakarítást másra költhetik a családok

– mondta.