A rezsistopról mondták el véleményüket az emberek

A szélsőségesen hideg téli időjárás komoly probléma elé állította hazánkat az elmúlt hetekben, így az idén januárra rezsistopot vezetett be az Orbán-kormány. A miniszterelnök úgy fogalmazott a Facebook-oldalára feltöltött videóban, hogy a fagyos idő az átlagosnál jóval magasabb fűtésszámlákat és így nagy terhet okoz a családoknak, ezért mindenki váratlan költségekkel szembesült.
A kormány által bevezetett rezsistopot a Somogy vármegyei lakosok így üdvözlik, íme:
A rendkívüli hideg időjárás következményeit nem szabad a magyar családoknak megfizetnie, ezért Lantos Csaba energiaügyi miniszter vezetésével munkacsoport állt fel a kormány által tervezett rezsi-visszatérítés részleteinek kidolgozására – jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón.
A januári rezsistop 3,3 millió családot mentesít a szélsőségesen hideg időjárás miatti pluszteher alól
– írta bejegyzésében Czepek Gábor, az energiaügyi minisztérium miniszterhelyettese.
Hála és köszönet: ezt mondták a nyíregyházi lakosok a rezsistopról
A nyíregyháziak is helyeslik a kormány döntését. Gagna László a Szon.hu-nak elmondta, hogy hallott a kormány döntéséről, és nagyon örül neki. – Folyamatosan nézem a televíziót, hallgatom a rádiót, így tudok arról, hogy a kormány visszatéríti majd a januári rezsi egy részét. Természetesen örülök neki, hiszen ezzel tudok majd spórolni – tette hozzá.
A szintén nyíregyházi Gyüre Lászlóné úgy fogalmazott: nagyon hálás a miniszterelnöknek és a kormánynak, hogy a nagy hidegben az anyagi teher egy részét leveszik az emberek válláról. – Az újságban is olvastam és a televízióban is láttam, hogy erről döntöttek, nagyon köszönjük, hogy ezt lehetővé teszik – mondta.
A szegediek így látják a rezsistopot
Nagy Sándorné Kati jónak tartja a kormány intézkedését, amihez csatlakozott a Retek utcában dolgozó Birodalmi suszter, Joó Gábor is, kiemelve, hogy a rendkívüli hideg idő miatt ez a segítség jól jön mindenkinek. Egy nyugdíjas karosszérialakatos közölte, hogy sok ismerőse hozzá hasonlóan panelban él, és távhővel vagy gázzal fűtenek.
Örülök, hogy bevezeti a kormány a rezsistopot, így a megtakarítást másra költhetik a családok
– mondta.
A békéscsabaiaknak pedig ez a véleményük a rezsistopról
– Örülök neki természetesen, mivel magasabb lesz a havi gázszámlám, nagyon reménykedem, hogy legalább azt az árat megkapjuk, amit eddig fizettünk, az jó dolog lesz. Nagyon köszönjük, hogy gondolt ránk a kormány, és reméljük, hogy nem lesz ilyen tartós a tél, ha jön a jó idő, akkor már kevesebbet fogunk fizetni a fűtési szezonban – mondta egy békéscsabai férfi.
– Természetesen örülök neki, hiszen a rászorulóknak nagy szükségük van erre, biztosan nagy segítség akár gyereknek, akár felnőttnek – emelte ki egy nő, hozzátéve, azért is örül, mert azt az összeget, amit ezzel az intézkedéssel megspórol, másra tudja majd fordítani.