Rendkívüli

Valami baj lehet Macronnal, nagyon furcsán viselkedik

Magyar botrány robbant a kézilabda Eb-n, ettől hangos az izlandi sajtó

„DK, Tisza: két tojás" – egyszerre támadják a rezsivédelmet a baloldali pártok

Egymás után szólaltak meg a DK és a Tisza politikusai az olcsó orosz energia elzárása mellett. Szentkirályi Alexandra szerint a baloldal egységesen ugyanazt a forgatókönyvet követi – és ennek az árát a magyar családok fizetnék meg, ugyanis ez a rezsivédelem végét jelentené.
Újabb példát hozott arra Szentkirályi Alexandra, hogy a baloldali pártok között nincs valódi különbség energiapolitikai kérdésekben. Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a DK és a Tisza politikusai szinte egyszerre beszélnek az olcsó orosz energia leválasztásáról, ami szerinte egyet jelentene a rezsivédelem bedarálásával és a drasztikusan megemelkedő energiaárakkal.

Szentkirályi figyelmeztetett: a Tiszát és a DK-t nem érdekli a rezsivédelem (Forrás: Pinterest)
Ugyanaz a nóta, új szereplővel

A Tisza Párt egyik új szereplője, Kapitány István nemrég arról beszélt, hogy levágná Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Ez Szentkirályi Alexandra szerint nem elvi vita, hanem nagyon is gyakorlati kérdés, hiszen ennek súlyos következménye lenne. 

Lehetetlenné válna az olcsó energia és háromszor ennyit fizetnének a magyarok”

– figyelmeztetett a politikus. Mindössze egy nappal később Gréczy Zsolt, a DK szóvivője is megszólalt, és nyíltan jelezte: pártja régóta sürgeti az olcsó orosz gáz mielőbbi elzárását. A kormánypárti politikus szerint ez világosan mutatja, hogy a DK és a Tisza ugyanazt az energiapolitikai irányt képviseli. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: 

Amíg a nemzeti oldal van kormányon, Európa legolcsóbb energiárai maradnak.”

 A baloldali javaslatok viszont szerinte egyenes utat jelentenének a rezsivédelmi rendszer felszámolásához – és a számlák brutális emelkedéséhez.

