„DK, Tisza: két tojás” – egyszerre támadják a rezsivédelmet a baloldali pártok

Ugyanaz a nóta, új szereplővel

A Tisza Párt egyik új szereplője, Kapitány István nemrég arról beszélt, hogy levágná Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Ez Szentkirályi Alexandra szerint nem elvi vita, hanem nagyon is gyakorlati kérdés, hiszen ennek súlyos következménye lenne.

Lehetetlenné válna az olcsó energia és háromszor ennyit fizetnének a magyarok”

– figyelmeztetett a politikus. Mindössze egy nappal később Gréczy Zsolt, a DK szóvivője is megszólalt, és nyíltan jelezte: pártja régóta sürgeti az olcsó orosz gáz mielőbbi elzárását. A kormánypárti politikus szerint ez világosan mutatja, hogy a DK és a Tisza ugyanazt az energiapolitikai irányt képviseli. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta:

Amíg a nemzeti oldal van kormányon, Európa legolcsóbb energiárai maradnak.”

A baloldali javaslatok viszont szerinte egyenes utat jelentenének a rezsivédelmi rendszer felszámolásához – és a számlák brutális emelkedéséhez.