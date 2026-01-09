Fegyver a lakossági fórumon? A képviselő elfogadhatatlannak tartja a rendőrségi döntést

Feljelentések és nyomozás is folyamatban van

Budai Gyula felidézte: 2025. szeptember 22-én rendzavarás miatt tett feljelentést az Országos Rendőr-főkapitányságnál, majd szeptember 26-án büntetőfeljelentést is benyújtott gyülekezési jog megsértése miatt. A politikus nem finomkodott:

Egy őrült, aki fegyverrel jár lakossági fórumokra, aki bármikor használhatta volna az éles lőfegyvert! Ez az őrült Ruszin-Szendi Romulusz volt!”

Mint hangsúlyozta, a törvény egyértelműen tiltja a lőfegyver viselését békés rendezvényeken. A politikus szerint különösen felháborító, hogy a szabálysértési eljárás megszüntetéséről őt, mint feljelentőt, nem is értesítették, és úgy fogalmazott:

Árgus szemekkel figyelem a rendőrség munkáját, mert Magyarországon sem politikus, sem senki nem járkálhat éles lőfegyverrel békés gyűlésekre.”

Budai Gyula bízik abban, hogy az NNI nyomozása során nem marad következmények nélkül a történtek sora.