Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Korrupció

Óriási baklövés: használhatatlan lőszerekkel látták el az ukrán frontot

Mi történik?

Ebből nagy baj lehet – Donald Trump újabb ország ügyeibe avatkozik bele

tisza párt

Fegyver a lakossági fórumon? A képviselő elfogadhatatlannak tartja a rendőrségi döntést

52 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Súlyos állításokat fogalmazott meg Budai Gyula a közösségi oldalán egy rendőrségi döntéssel kapcsolatban. A kormánypárti politikus szerint elfogadhatatlan, hogy megszüntették a szabálysértési eljárást Ruszin-Szendi Romulusz jogosulatlan fegyverviselése ügyében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tisza pártbudai gyulaRuszin-Szendi Romuluszfegyver

Budai Gyula Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy a rendőrség megszüntette a Ruszin-Szendi Romulusz ellen indított szabálysértési eljárást, noha több felvétel is igazolja: a Tisza Párt politikusa fegyverrel jelent meg lakossági fórumokon. A bejegyzés szerint a volt vezérkari főnök Szeghalmon és Ferencvárosban is fegyvert viselt rendezvényeken, amiről a párt elnökének, Magyar Péternek is tudomása volt.

Ruszin-Szendi
Budai Gyula nem hagyja annyiban a rendőrségi döntést Ruszin-Szendi Romulusz ügyében (Forrás: képernyőfotó)
Magyar Péterék beismerték, most pedig tagadják Ruszin-Szendi fegyverviselését

Feljelentések és nyomozás is folyamatban van

Budai Gyula felidézte: 2025. szeptember 22-én rendzavarás miatt tett feljelentést az Országos Rendőr-főkapitányságnál, majd szeptember 26-án büntetőfeljelentést is benyújtott gyülekezési jog megsértése miatt. A politikus nem finomkodott:

Egy őrült, aki fegyverrel jár lakossági fórumokra, aki bármikor használhatta volna az éles lőfegyvert! Ez az őrült Ruszin-Szendi Romulusz volt!” 

Mint hangsúlyozta, a törvény egyértelműen tiltja a lőfegyver viselését békés rendezvényeken. A politikus szerint különösen felháborító, hogy a szabálysértési eljárás megszüntetéséről őt, mint feljelentőt, nem is értesítették, és úgy fogalmazott: 

Árgus szemekkel figyelem a rendőrség munkáját, mert Magyarországon sem politikus,  sem senki nem járkálhat éles lőfegyverrel békés gyűlésekre.” 

Budai Gyula bízik abban, hogy az NNI nyomozása során nem marad következmények nélkül a történtek sora.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!