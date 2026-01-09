Magyar Péterék beismerték, most pedig tagadják Ruszin-Szendi fegyverviselését

Mint korábban beszámoltunk róla, Ruszin-Szendi Romulusz hazudott a rendőrségen a fegyverviselése kapcsán. Tavaly az Ukrajnát nyíltan támogató, ex-tábornok több lakossági fórumon ugyanis éles lőfegyvert viselt, amit a botrány kirobbanásakor ő maga és Magyar Péter is elismert.

Fotó: Képernyőfotó

Az ügyben Budai Gyula feljelentést tett, mivel a fegyverviselés jogszabályba ütközik. Az eljárást ugyanakkor időközben megszüntették. Az érintettek a hatóság előtt már nem ismerték el azt, amit korábban nyilvánosan bevallottak. Ugyanakkor az ügynek még nincs vége: Budai Gyula panaszt nyújt be az eljárás megszüntetése miatt, így a jogi folyamat folytatódik.

Magyar Péter elismerte: fegyver volt Ruszin-Szendi fórumán

Ruszin-Szendi Romulusz korábban elismerte a közösségi oldalán, hogy fegyver volt nála a tiszás fórumon.

Ruszin-Szendi Romulusz valami rejteget a kabátja alatt Fotó: Youtube

Nem sokkal később Magyar Péter is beismerte, hogy a Tisza tanácsadójánál fegyver volt – hangzott el tavaly szeptemberében az M1 Híradójában.

Van engedélye, fegyvertartási és viselési engedélye a saját önvédelmi fegyverére, úgyhogy valóban, volt nála egy fegyver

– jelentette ki Ruszin-Szendi Romuluszról Magyar Péter egy lakossági fórumon.

A Tisza Párt elnöke ezzel hosszas találgatások végére tett pontot. Ruszin-Szendi Romulusz egy korábbi rádióinterjúban ráadásul nyíltan úgy fogalmazott:

„Minden, amivel ölni lehet, az valahogy közelebb áll a szívemhez.”

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán egyébként így fenyegetőzött:

Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!

Orbán Viktor akkor a Facebook-oldalán a hírre reagálva ezt írta: „35 éve vagyok parlamenti képviselő, de nem emlékszem olyan esetre, hogy valaki fegyverrel az oldalán tartson lakossági fórumot, miközben arról beszél, hogy viszket a tenyere.”

Fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben. A világ körülöttünk egyre durvább, tragédia tragédiát követ, Pozsonytól Amerikáig. Magyarország maradjon a béke szigete!

– hangsúlyozta a bejegyzésében a miniszterelnök.