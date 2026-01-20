Hiába hazudja Ruszin-Szendi, hogy lezárult az ügye – a rendőrség buktatta le

A Magyar Nemzet megkeresésére a rendőrség megerősítette: a Nemzeti Nyomozó Iroda jelenleg is nyomoz Ruszin-Szendi Romulusz ügyében. Mindez azt jelenti, hogy Magyar Péter honvédelmi szakértője valótlanul állította, hogy az összes eljárás lezárult ellene.
Facebook-poszt kontra valóság
Ruszin-Szendi Romulusz nemrég győzelemként számolt be közösségi oldalán arról, hogy a fegyverbotránya miatt minden eljárást megszüntettek vele szemben.
Ez nem felel meg a valóságnak”
– jelezte már akkor Budai Gyula miniszteri biztos, akinek állítását most a rendőrségi válasz is alátámasztja.
A hatóságok szerint az eljárás azért van folyamatban, mert Ruszin-Szendi egy ferencvárosi, tiszás fórumon fegyverrel jelent meg az emberek között, amit fotók is igazolnak.
Fegyver rendezvényeken, fiatalkorúak közelében
A botrány egy korábban nyilvánosságra került szeghalmi videóval kezdődött, amelyen tisztán látható, hogy Magyar Péter bizalmasa kézifegyverrel vett részt a Tisza egyik rendezvényén. Az ügyben Budai Gyula feljelentést tett, a rendőrség eljárást indított, lefoglalta a fegyvert, és visszavonta az engedélyt is.
Később újabb felvételek kerültek elő egy másik tiszás rendezvényről, ahol Ruszin-Szendi – ekkor már képviselőjelöltként – ismét fegyvert viselhetett, ráadásul fiatalkorúak közelében.
Bár a szabálysértési eljárásokat időközben megszüntették, ezekben még lehet fordulat: Budai Gyula panaszt nyújtott be, és a belügyminiszterhez is fordult annak érdekében, hogy Magyar Péter bizalmasa ne kapja vissza a fegyverét.