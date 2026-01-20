Hiába hazudja Ruszin-Szendi, hogy lezárult az ügye – a rendőrség buktatta le

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A rendőrség hivatalos válasza szerint továbbra is folyamatban van a nyomozás Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya ügyében – írta meg a Magyar Nemzet. Ez egyértelműen cáfolja azt az állítását, miszerint minden vele szembeni eljárást megszüntettek.
Ruszin-Szendi Romuluszfegyverhazugságrendőrségi eljárásMagyar Péter

A Magyar Nemzet megkeresésére a rendőrség megerősítette: a Nemzeti Nyomozó Iroda jelenleg is nyomoz Ruszin-Szendi Romulusz ügyében. Mindez azt jelenti, hogy Magyar Péter honvédelmi szakértője valótlanul állította, hogy az összes eljárás lezárult ellene.

Ruszin-Szendi
Ruszin-Szendi ellen eljárás folyik, ugyanis egy ferencvárosi, tiszás fórumon fegyverrel jelent meg az emberek között (Forrás: Facebook/Rétvári Bence)

Facebook-poszt kontra valóság

Ruszin-Szendi Romulusz nemrég győzelemként számolt be közösségi oldalán arról, hogy a fegyverbotránya miatt minden eljárást megszüntettek vele szemben. 

Ez nem felel meg a valóságnak”

 – jelezte már akkor Budai Gyula miniszteri biztos, akinek állítását most a rendőrségi válasz is alátámasztja. 

A hatóságok szerint az eljárás azért van folyamatban, mert Ruszin-Szendi egy ferencvárosi, tiszás fórumon fegyverrel jelent meg az emberek között, amit fotók is igazolnak.

Korán örült Ruszin-Szendi Romulusz, több bűncselekményben is felmerülhet a neve

Fegyver rendezvényeken, fiatalkorúak közelében

A botrány egy korábban nyilvánosságra került szeghalmi videóval kezdődött, amelyen tisztán látható, hogy Magyar Péter bizalmasa kézifegyverrel vett részt a Tisza egyik rendezvényén. Az ügyben Budai Gyula feljelentést tett, a rendőrség eljárást indított, lefoglalta a fegyvert, és visszavonta az engedélyt is.

Később újabb felvételek kerültek elő egy másik tiszás rendezvényről, ahol Ruszin-Szendi – ekkor már képviselőjelöltként – ismét fegyvert viselhetett, ráadásul fiatalkorúak közelében. 

Bár a szabálysértési eljárásokat időközben megszüntették, ezekben még lehet fordulat: Budai Gyula panaszt nyújtott be, és a belügyminiszterhez is fordult annak érdekében, hogy Magyar Péter bizalmasa ne kapja vissza a fegyverét.

