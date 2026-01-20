Hiába hazudja Ruszin-Szendi, hogy lezárult az ügye – a rendőrség buktatta le

A Magyar Nemzet megkeresésére a rendőrség megerősítette: a Nemzeti Nyomozó Iroda jelenleg is nyomoz Ruszin-Szendi Romulusz ügyében. Mindez azt jelenti, hogy Magyar Péter honvédelmi szakértője valótlanul állította, hogy az összes eljárás lezárult ellene.

Ruszin-Szendi ellen eljárás folyik, ugyanis egy ferencvárosi, tiszás fórumon fegyverrel jelent meg az emberek között (Forrás: Facebook/Rétvári Bence)

Facebook-poszt kontra valóság

Ruszin-Szendi Romulusz nemrég győzelemként számolt be közösségi oldalán arról, hogy a fegyverbotránya miatt minden eljárást megszüntettek vele szemben.

Ez nem felel meg a valóságnak”

– jelezte már akkor Budai Gyula miniszteri biztos, akinek állítását most a rendőrségi válasz is alátámasztja.