Kocsis Máté a videóösszeállításában bemutatta Magyar Péterék ördögi tervét.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője

(Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője a videójában felidézte többek között a Tisza Párt vezérének a kijelentését:

„Nekünk ezek a terveink, hogy hazahozzuk azt a pénzt, ami jár a magyar embereknek, ami nem egy alamizsna, nem egy könyöradomány, hanem az jár a magyar embereknek, ezért vállalunk mi is cserébe más dolgokat az Európai Unió felé.”

Dávid Dóra, a Tisza Párt EP-képviselője pedig ezt mondta:

Ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit, reprezentatív demokráciában élünk.”

Simonovits András, a Tisza Párt szakértője pedig ezt jelentette ki a migrációval kapcsolatban:

Tehát kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan!”

Ruszin-Szendi Romulusz pedig ezt mondta az ukrajnai háborúval kapcsolatban:

Ez abban az esetben képzelhető el, hogyha Ukrajna vagy NATO- vagy EU-tag lenne, akkor jogos lenne, hogy oda bemennek a mi erőink. Ukrajnával kapcsolatban aktív kapcsolatom nem is lehet. De ha odakerülünk, akkor lesznek telefonszámok. Csak azért mondom, hogy persze, nagyon örülök, hogy ezeket a telefonszámokat fel lehet éleszteni majd!

– hangsúlyozta Magyar Péter embere.