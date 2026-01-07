Hírlevél
Merz kijelentése hidegzuhanyként érte Zelenszkijt

Rendkívüli tanítási szünet jöhet – közleményt adott ki a Belügyminisztérium

Abban az esetben képzelhető el, hogyha Ukrajna vagy NATO- vagy EU-tag lenne, akkor jogos lenne, hogy oda bemennek a mi erőink. Ukrajnával kapcsolatban aktív kapcsolatom nem is lehet. De ha odakerülünk, akkor lesznek telefonszámok. Csak azért mondom, hogy persze, nagyon örülök, hogy ezeket a telefonszámokat fel lehet éleszteni majd! – hangsúlyozta Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter embere.
Magyar Péter politikájaTisza PártMagyar PéterékRuszin-Szendi RomuluszMagyar Péter

Kocsis Máté a videóösszeállításában bemutatta Magyar Péterék ördögi tervét.

Győr, 2025. november 15. Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője, korábbi vezérkari főnök beszédet mond a párt győri rendezvényén a Bécsi kapu téren 2025. november 15-én. MTI/Krizsán Csaba
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője
(Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője a videójában felidézte többek között a Tisza Párt vezérének a kijelentését:

„Nekünk ezek a terveink, hogy hazahozzuk azt a pénzt, ami jár a magyar embereknek, ami nem egy alamizsna, nem egy könyöradomány, hanem az jár a magyar embereknek, ezért vállalunk mi is cserébe más dolgokat az Európai Unió felé.”

Dávid Dóra, a Tisza Párt EP-képviselője pedig ezt mondta: 

Ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit, reprezentatív demokráciában élünk.”

Simonovits András, a Tisza Párt szakértője pedig ezt jelentette ki a migrációval kapcsolatban: 

Tehát kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan!”

Ruszin-Szendi Romulusz pedig ezt mondta az ukrajnai háborúval kapcsolatban: 

Ez abban az esetben képzelhető el, hogyha Ukrajna vagy NATO- vagy EU-tag lenne, akkor jogos lenne, hogy oda bemennek a mi erőink. Ukrajnával kapcsolatban aktív kapcsolatom nem is lehet. De ha odakerülünk, akkor lesznek telefonszámok. Csak azért mondom, hogy persze, nagyon örülök, hogy ezeket a telefonszámokat fel lehet éleszteni majd!

– hangsúlyozta Magyar Péter embere. 

Magyar Péter beismerte, hogy választási csalásra készülnek! – videó

 

