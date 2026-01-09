Eljárás indulhat Ruszin-Szendi Romulusz ellen az újságíró meglökése miatt

A főkapitányság a rendőrség honlapján azt közölte, hogy garázdaság miatt vádemelési javaslatot tesz Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője ellen a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Eljárás indulhat a Tisza Párt szakértője ellen, miután a rendőrség garázdaság gyanúja miatt vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást az újságíró meglökésének ügyében. A hatóságok szerint Ruszin-Szendi Romulusz egy kötcsei politikai rendezvényhez vezető úton tanúsított kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást. Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Garázdaság miatt tesz vádemelési javaslatot a rendőrség Ruszin-Szendi Romulusz ellen

A rendőrség tájékoztatása szerint:

Dr. R.-Sz. Romulusz egy munkáját végző újságíróval szemben lépett fel erőszakosan".

Azt írták, hogy a garázdaság gyanúsítottja 2025. szeptember 7-én, egy kötcsei nyilvános politikai rendezvényhez vezető úton tanúsított kihívóan közösségellenes magatartást, vagyis meglökött egy újságírót.

A rendőrségi közlemény arra is kitér, hogy:

Az 52 éves budapesti lakos a rendelkezésre álló személyi és tárgyi bizonyítékok ellenére a gyanúsítással szemben panasszal élt, vallomást nem tett.

A közlemény szerint a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a nyomozást befejezte, ami után az iratokat vádemelési javaslattal megküldi az ügyészségnek.

Ruszin-Szendi Romulusznak a rendőrség szerint „kihívóan közösségellenes” újságíró lökdöső magatartásáról videófelvétel is készült: