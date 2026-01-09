Hazudhatott a rendőrségnek – lebukott Ruszin-Szendi Romulusz

Ráncot vetett Ruszin-Szendi Romulusz pisztolybotránya – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté.
A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett: tavaly az Ukrajnát nyíltan támogató extábornok több lakossági fórumon is éles lőfegyvert viselhetett, amit a botrány kirobbanásakor ő maga és Magyar Péter is elismert.
A balos propaganda Ruszin-Szendi és Magyar Péter segítségére rohant
A frakcióvezető szerint a történtek súlyosságát jól mutatja, hogy a baloldali sajtó mindent megtett a valóság meghajlításáért.
Kocsis Máté név szerint említette Szily Lászlót, a 444 munkatársát, aki – megfogalmazása szerint – azt próbálta elhitetni az olvasókkal, hogy
nem fegyverről volt szó, csupán „ráncot vetett Ruszin-Szendi dzsekije”.
Az ügyben Budai Gyula feljelentést tett, mivel a fegyverviselés jogszabályba ütközik. Az eljárást ugyanakkor időközben megszüntették. Kocsis Máté szerint ennek oka egyértelmű: az érintettek a hatóság előtt már nem ismerték el azt, amit korábban nyilvánosan bevallottak.
Ugyanakkor az ügynek még nincs vége: Budai Gyula panaszt nyújt be az eljárás megszüntetése miatt, így a jogi folyamat folytatódik.
Kocsis Máté szerint az hab a tortán, hogy a baloldali propaganda előbb kapott tájékoztatást az eljárás megszüntetéséről, mint maga a feljelentő.
A frakcióvezető végül politikai következtetést is levont: szerinte a Tisza Párt választási esélyei már eldőltek, és mindössze idő kérdése a kudarcuk.