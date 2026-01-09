Hazudhatott a rendőrségnek – lebukott Ruszin-Szendi Romulusz

Hírlevél
„Ráncot vetett Ruszin-Szendi Romulusz pisztolybotránya” – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett: miközben a baloldali sajtó a történtek elkenésén dolgozott, az érintettek a hatóság előtt is letagadták azt, amit korábban nyilvánosan elismertek. Budai Gyula azonban panaszt nyújt be az eljárás megszüntetése miatt, így a jogi folyamat folytatódik.
magyar péterfideszruszin - szendi romulusz

Ráncot vetett Ruszin-Szendi Romulusz pisztolybotránya – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté. 

Ruszin-Szendi Romulusz
Újra előkerült Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya, a jogi folyamat folytatódik (Fotó: Képernyőfotó)

A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett: tavaly az Ukrajnát nyíltan támogató extábornok több lakossági fórumon is éles lőfegyvert viselhetett, amit a botrány kirobbanásakor ő maga és Magyar Péter is elismert.

 

A balos propaganda Ruszin-Szendi és Magyar Péter segítségére rohant

A frakcióvezető szerint a történtek súlyosságát jól mutatja, hogy a baloldali sajtó mindent megtett a valóság meghajlításáért. 

Kocsis Máté név szerint említette Szily Lászlót, a 444 munkatársát, aki – megfogalmazása szerint – azt próbálta elhitetni az olvasókkal, hogy 

nem fegyverről volt szó, csupán „ráncot vetett Ruszin-Szendi dzsekije”.

Az ügyben Budai Gyula feljelentést tett, mivel a fegyverviselés jogszabályba ütközik. Az eljárást ugyanakkor időközben megszüntették. Kocsis Máté szerint ennek oka egyértelmű: az érintettek a hatóság előtt már nem ismerték el azt, amit korábban nyilvánosan bevallottak.

Ugyanakkor az ügynek még nincs vége: Budai Gyula panaszt nyújt be az eljárás megszüntetése miatt, így a jogi folyamat folytatódik. 

Kocsis Máté szerint az hab a tortán, hogy a baloldali propaganda előbb kapott tájékoztatást az eljárás megszüntetéséről, mint maga a feljelentő.

A frakcióvezető végül politikai következtetést is levont: szerinte a Tisza Párt választási esélyei már eldőltek, és mindössze idő kérdése a kudarcuk.

 

