Hazudott a rendőrségnek – lebukott Ruszin-Szendi Romulusz

Ráncot vetett Ruszin-Szendi Romulusz pisztolybotránya – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté.

Újra előkerült Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya, a jogi folyamat folytatódik (Fotó: Képernyőfotó)

A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett: tavaly az Ukrajnát nyíltan támogató extábornok több lakossági fórumon is éles lőfegyvert viselt, amit a botrány kirobbanásakor ő maga és Magyar Péter is elismert.

A balos propaganda Ruszin-Szendi és Magyar Péter segítségére rohant

A frakcióvezető szerint a történtek súlyosságát jól mutatja, hogy a baloldali sajtó mindent megtett a valóság meghajlításáért.

Kocsis Máté név szerint említette Szily Lászlót, a 444 munkatársát, aki – megfogalmazása szerint – azt próbálta elhitetni az olvasókkal, hogy

nem fegyverről volt szó, csupán „ráncot vetett Ruszin-Szendi dzsekije”.

Az ügyben Budai Gyula feljelentést tett, mivel a fegyverviselés jogszabályba ütközik. Az eljárást ugyanakkor időközben megszüntették. Kocsis Máté szerint ennek oka egyértelmű: az érintettek a hatóság előtt már nem ismerték el azt, amit korábban nyilvánosan bevallottak.

Ugyanakkor az ügynek még nincs vége: Budai Gyula panaszt nyújt be az eljárás megszüntetése miatt, így a jogi folyamat folytatódik.

Kocsis Máté szerint az hab a tortán, hogy a baloldali propaganda előbb kapott tájékoztatást az eljárás megszüntetéséről, mint maga a feljelentő.

A frakcióvezető végül politikai következtetést is levont: szerinte a Tisza Párt választási esélyei már eldőltek, és mindössze idő kérdése a kudarcuk.