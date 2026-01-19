Ruszin-Szendi Romulusz a német és francia katonák Ukrajnába küldését dicséri

Teljes erőből támogatja a brüsszeli háborús politikát a Tisza Párt, ezúttal Ruszin-Szendi Romulusz állt ki a párizsi francia–német–brit megállapodás mellett, amelyen arról döntöttek, hogy katonákat küldenek Ukrajnába és katonai központokat hoznak ott létre – hívta fel a figyelmet az Ellenpont.

Ruszin-Szendi Romulusz legújabb kijelentése bizonyítja, a Tisza háborúpárti. (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A portál felidézte, ennek az irányzatnak a legerősebb képviselője Ruszin-Szendi Romulusz, aki korábban gyanús ukrán katonai kapcsolataival kérkedett, majd kifejtette azt is, hogy támogatja a sorkatonasághoz. Úgy fogalmazott, hogy „ha baj van, mindenkit be kell rántani”. A bukott vezérkari főnök néhány napja ismét bebizonyította háborúpártiságát, amikor a közösségi oldalán egy videón arról értekezett, hogy szerinte az összegyűlt háborúpárti vezetők – Németország, Nagy-Britannia és Franciaország – valójában békét akarnak.

„Ma nem hivatalos csúcstalálkozót tartanak Párizsban. Az orosz–ukrán háború lezárása miatt. Hiába mondja az Orbán-adminisztráció, hogy csak az Egyesült Államok akarja a békét és minden európai ország háborúba akar menni. Látszik, hogy ez nem igaz. Közösen keresik a megoldást!” – fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusz a videón.

Az Ellenpont megjegyzi, a probléma csak az, hogy ennek a csúcstalálkozónak az eredménye egy háborúpárti döntés lett, amely csak még közelebb hozta Európához a vérfürdőt. Ugyanis a francia, brit és német vezetők vállalták, hogy fegyveres erőket telepítenek a háborús országba. De arról is döntöttek, hogy az Egyesült Királyság és Franciaország katonai központokat hoz létre Ukrajnában.

De nem ő az egyetlen, aki a háború mellett tette le a voksát, Kéri László is a brüsszeli elit akaratát hirdeti: Magyar Péter főtanácsadója korábban arról beszélt, hogy a Tisza Párt nem tudja elkerülni, hogy az ukrán ügyben egyértelmű állásfoglalást tegyen, vagyis, hogy a háború mellé álljon.

Hiába tagadja tehát Magyar Péter a háborúpártiságát, időről időre előkerülnek olyan megnyilvánulások a Tisza háza tájáról, amelyek jól bizonyítják, hogy a baloldali párt ugyanúgy menne a háborúpárti, európai fősodorral, ahogy azt a nyugat-európai országok teszik.