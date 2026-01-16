Korán örült Ruszin-Szendi Romulusz, több bűncselekményben is felmerülhet a neve

Noha Ruszin-Szendi Romulusz győzelemként ünnepelte, hogy a fegyverbotránya (a bukott vezérkari főnök több nyilvános rendezvényen fegyverrel az oldalán jelent meg) miatt az összes eljárást megszüntette a rendőrség, azt azonban elfelejtette hozzátenni, hogy a neve több, komolyabb ügyben is felvetődött. A Magyar Nemzet cikkében most pótolta ezt a hiányosságot.

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel az oldalán egy lakossági fórumon

Ruszin-Szendi még nem úszta meg a fegyverbotrányát

Az nem igaz, hogy Magyar Péter emberének a fegyverügye miatt indult minden eljárást megszüntettek, hiszen csak a szabálysértési eljárások zárultak le, a Nemzeti Nyomozó Iroda ugyanakkor egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése vétség gyanújával jelenleg is eljárást folytat azért, mert Ruszin-Szendi egy ferencvárosi tiszás fórumon is fegyverrel ment az emberek közé. Mindezt ráadásul fotók bizonyítják.

Ráadásul még a szabálysértési ügyekben is lehet fordulat, hiszen Budai Gyula miniszteri biztos panasszal élt a megszüntetések ellen, és a belügyminiszternek is levelet írt, hogy Magyar Péter balkeze ne kapja vissza a fegyverét.

Szivarszoba, szauna és többek között szextükör is Ruszin-Szendi luxusvillájában

Nem szabad megfeledkezni Ruszin-Szendi Romulusz még tavaly kirobbant luxusvillabotrányáról sem: az eddig nyilvánosságra került információk szerint Magyar Péter emberének kérésére tetemes összeget költöttek luxuskiadásokra a volt vezérkari főnök által használt, Dunakeszin található szolgálati villára.

Az ingatlanba bekerültek többek között egzotikus növények, kialakítottak panoráma- és grillteraszokat, pezsgőfürdőt, szaunát, mozit, biliárd- és szivarszobát, emellett felszereltek egy szextükörnek is nevezett ágy feletti tükröt és családi monogramos üvegcímert Ruszin-Szendi kedvenc katonai tőrével díszítve.

Az ügyben a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) vizsgálatot indított, majd jelentést adott közre. A Kehi egymilliárd forintot meghaladó költséget, luxusberuházásokat és kirívóan pazarló beszerzéseket tárt fel a volt vezérkari főnök számára kialakított dunakeszi szolgálati ingatlan kapcsán. A jelentés szerint Ruszin-Szendi prémium kategóriás és egyedi berendezési tárgyakat vásároltatott közpénzen, amelyek egy átlagos szolgálati lakásban indokolatlanok, kirívóan drágák, önmagukban is többmilliós tételek. Az ügyben hivatali visszaélés miatt zajlik jelenleg is a nyomozás.

Zsírleszívás, ugyancsak közpénzen

A villabotrány mellett megdöbbenést keltett Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívásos ügye is. Ebben az esetben is a Kehi tárta fel a részleteket: a jelentése szerint a bukott vezérkari főnök 2022. április 14-én esett át az egészségügyi beavatkozáson a Honvédkórházban. A Kehi egyértelmű törvénytelenséget és szabálytalanságot állapított meg, a körülmények arra utalnak, hogy a honvédség korábbi vezérkari főnöke visszaélt a hatalmával, amikor az irányítása alatt álló kórházban esztétikai céllal zsírleszívást végeztetett, amelynek több mint egymilliós költségét a magyar adófizetőkkel fizettette meg. A jelentés nyilvánosságra hozatala után ügyészségi nyomozás indult, szolgálati visszaélés gyanújával.

