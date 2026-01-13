A saját önkénteseiket is hülyének nézik – nyilvánosságra került a Tisza Párt belső útmutatója

Lekezelő és valószínűleg törvénysértő útmutatót kaptak a Tisza Párt önkéntesei – írta meg a Tűzfalcsoport. A tényfeltáró blog birtokába jutott egy „Terepmunka konfliktuskezelés” címmel még tavaly októberben megjelent, időközben kiszivárgott belső tiszás dokumentum. A Tűzfalcsoport megállapítása szerint az önkénteseknek szóló útmutató sajátos korrajzot fest a vezetőségnek a tiszás aktivistákhoz való viszonyulásáról.

Lekezelő hangnemű és törvénysértő útmutatót kaphattak a Tisza Párt önkéntesei (Forrás: Facebook)

A dokumentum alapján nem csupán ostobának, de antiszociálisnak is tartják a tiszás önkénteseket, akiknek a legelemibb illemszabályokat is el kell magyarázni. A dokumentum első részében például arra tanítják az önkénteseket, hogyan kezeljék a „fideszes provokációkat.”

Arra az esetre például, ha a fideszesek alá szeretnék velük íratni a Brüsszel háborús tervei elleni petíciót, a következő utasításokat adták:

„Ne írjátok alá a petíciót! Nem támogatjuk a Fidesz kezdeményezéseit.

Ne kezdjetek vitázni velük! Az a céljuk, hogy felvegyenek egy rossz, vagy félreérthető mondatot.

Ne próbáljátok meg a provokátorokat félretolni, lökni, ne nyúljatok a náluk lévő tárgyakhoz.”

A Tűzfalcsoport rámutatott: az utasítások alapján nem csupán egy alapjogokat sértő korlátozás jelenik meg a szövegben véleménynyilvánítás szabadságát illetően, de

olyan meghökkentő prekoncepción alapszik, amely egy tisztességes politikai önkéntes számára elfogadhatatlan.

A Tisza Pártnál nem cél megnyerni a vitákat

A dokumentum szerint az önkénteseknek leszögezték azt is, hogy a cél a provokáció megszüntetése, nem pedig a vita megnyerése. „Nem írjuk alá a Fidesz petícióját, mert maguk akkor is hazudnak, amikor kérdeznek. Kérem, hogy ne akadályozzon minket a gyülekezési jog gyakorlásában” – írták. Hozzátették: a megfogalmazás alapján

a legjobb esetben is korlátozottan cselekvőképesnek tekintik a saját önkénteseiket, egy újabb kísérlettel kiegészítve, amely alapjogi korlátokat állít fel ismét.

Az anyagból kiderül az is, hogy Magyar Péterék valójában nem olyan jóhiszeműek a magyar átlagemberekkel kapcsolatban, mint ahogy azt központilag kommunikálják. A koordinátor hangsúlyozta, a kitelepüléseknél mindenki fokozottan figyeljen az értékeire, ezeket lehetőleg a pultban vagy annak közvetlen közelében helyezzék el.

„A kampányeszközöket ne hagyjátok őrizetlenül! Tudjuk, hogy ezek a helyzetek ijesztőek lehetnek, de nem szabad beletörődni, hiszen ellenkezik mindennel, ami miatt az utcán vagyunk!”

– hangsúlyozták.