Schmidt Mária: Európa felébredt – de rosszkor, rossz állapotban

Schmidt Mária szerint a nemzetközi jog abszolutizálása valójában politikai fegyver, amelyet nem mindenki ellen és nem mindig használnak.

Schmidt Mária szerint Az EU túl sokáig hitt abban, hogy a szabályok önmagukban megvédenek (Fotó: Laurie DIEFFEMBACQ)

A hegemón az, akire a szabályok nem vonatkoznak”

– idézi Carl Schmitt gondolatát, rámutatva: miközben az orosz-ukrán háború kapcsán a jogsértés főbenjáró bűnnek számít, addig az Egyesült Államok ENSZ-felhatalmazás nélküli katonai akciói vagy geopolitikai lépései következmények nélkül maradnak. A szerző felidézi azt is, hogy az Európai Unió vezetésének egy része kész lett volna figyelmen kívül hagyni a nemzetközi jogot az orosz állami vagyon lefoglalásakor, ami szerinte leleplezi a jogállamiság politikai eszközzé silányítását.