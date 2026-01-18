Soltész Miklós: Az április sorsdöntő lesz hazánkban

Hírlevél
Csak akkor tudunk építkezni, fejleszteni, segíteni, hogy ha békesség is lesz. Ezért az április sorsdöntő lesz Magyarországon – mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap Döbröközön, a felújított Szent Imre herceg templomban tartott istentisztelet után.
Soltész Miklós

Soltész Miklós a hívek előtt felidézte, megígérték, hogy segíteni fognak a templom helyreállításában, és hála istennek megtörtént a torony megmentése.

Döbrököz, 2026. január 18. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a toronysisak felújításának alkalmából tartott szentmise után a döbröközi megújult Szent Imre herceg templomban 2026. január 18-án. Huszonötmillió forint állami támogatást fordítottak a toronysisak felújítására, korábban adományokból megjavították a harangot és a templom orgonáját. MTI/Kiss Dániel
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a toronysisak felújításának alkalmából tartott szentmise után a döbröközi megújult Szent Imre herceg templomban 2026. január 18-án
(Fotó: MTI/Kiss Dániel)

A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára hozzátette, hogy csak akkor tudunk építkezni, fejleszteni, segíteni, hogy ha békesség is lesz.

Úgy fogalmazott, hogy ehhez összefogás kell, és – ami a legfontosabb –, imádság azért a békéért, ami bennünk van, de imádság azért a békéért is, ami a világban szükséges. Én erre kérem önöket, és akkor az ígéretünket újra be tudjuk tartani, segíteni fogunk, folytatni fogjuk ennek a hatalmas, szép templomnak a megújítását.

Hozzáfűzte, hogy segítenek a vidéki embereknek, falusiaknak, kisvárosban élőknek. Azt mondta, reméli, néhány év múlva, egy következő megújítási szakasz után együtt ünnepel majd a döbröközi hívekkel. 

Farkas Edit, a Tolna vármegyei település független polgármestere közölte, 25 millió forint állami támogatást fordítottak a toronysisak felújítására, az Ócsay Profi Templomtorony Kft. 2024. karácsonyra fejezte be a munkát. Utalt arra is, hogy korábban adományokból megjavították a harangot és a templom orgonáját. 

Csibi Krisztina (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője többek között a hívő közösségek összefogását méltatta, Orbán Attila, (Fidesz-KDNP), a Tolna vármegyei közgyűlés elnöke mások mellett megjegyezte, a döbröközi a vármegye második legnagyobb temploma. A Szent Imre herceg templom 1902-ben épült neoromán stílusban a pécsi székesegyházat is tervező Kirschstein Imre Ágoston tervei alapján. A katedrális méretű, három hajós épület Jézus Szíve mellékoltárjában őrzik Szent Imre herceg csontereklyéjét, amelyet 1980-ban, Esztergomból kapott a templom. A toronysisak felújításának alkalmából Felföldi László pécsi megyéspüspök tartott szentmisét. 

