Jelöltcsere jöhet a Tiszánál? Egyre kínosabb a somogyi helyzet

Bohár Dániel a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy Somogyban egyre komolyabb gondjai vannak a Tisza Pártnak.

Miközben a Fidesz a 2026-os választásokra készülve már bemutatta egységes és stabil jelöltcsapatát, addig a Tisza Pártban egyre súlyosabb belső feszültségek látszanak. Bohár Dániel szerint Somogyban már azon gondolkodnak Magyar Péterék, hogyan szabaduljanak meg saját jelöltjüktől. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Lehet, hogy új jelöltje lesz a Tiszának Somogyban?

A publicista szerint Magyar Péterék számára Kaposváron már nem az a kérdés, hogy hogyan építik a kampányt, hanem az, hogy hogyan szedje le a saját jelöltjét a párt vezetése.

Bohár Dániel úgy fogalmazott:

A saját munkatársai sem bírják elviselni és még el is ítélték rágalmazás miatt a Tisza kaposvári jelöltjét, akinek egyébként fogalma sincs Kaposvárról.”

A bejegyzés szerint a somogyi induló, Lőrincz Viktória, minden szempontból „tipikus tiszás jelöltnek” nevezhető.

A poszt rámutat ugyanakkor arra is, hogy miközben a kormánypártoknál a jelöltállítás lezárult és a csapat egységes, addig a Tisza Pártban már most válsághelyzet alakult ki.

Miközben a Fidesz győztes csapata összeállt, Magyar Péterék már azon agyalnak, hogy melyik jelöltjüket kell leszedni, mert vállalhatatlan. Így áll a helyzet 2026 januárjában.”

írta Bohár Dániel.