Jelöltcsere jöhet a Tiszánál? Egyre kínosabb a somogyi helyzet

Bohár Dániel a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy Somogyban egyre komolyabb gondjai vannak a Tisza Pártnak.
Lehet, hogy új jelöltje lesz a Tiszának Somogyban?
A publicista szerint Magyar Péterék számára Kaposváron már nem az a kérdés, hogy hogyan építik a kampányt, hanem az, hogy hogyan szedje le a saját jelöltjét a párt vezetése.
Bohár Dániel úgy fogalmazott:
A saját munkatársai sem bírják elviselni és még el is ítélték rágalmazás miatt a Tisza kaposvári jelöltjét, akinek egyébként fogalma sincs Kaposvárról.”
A bejegyzés szerint a somogyi induló, Lőrincz Viktória, minden szempontból „tipikus tiszás jelöltnek” nevezhető.
A poszt rámutat ugyanakkor arra is, hogy miközben a kormánypártoknál a jelöltállítás lezárult és a csapat egységes, addig a Tisza Pártban már most válsághelyzet alakult ki.
Miközben a Fidesz győztes csapata összeállt, Magyar Péterék már azon agyalnak, hogy melyik jelöltjüket kell leszedni, mert vállalhatatlan. Így áll a helyzet 2026 januárjában.”
írta Bohár Dániel.