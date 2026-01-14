Brüsszel hadsereget építene, Magyarország nemet mond

A sorkatonaság és a közös európai hadsereg kérdése egyszerre vált politikai üggyé az Európai Unióban. Andrius Kubilius uniós védelmi biztos szerint Európa biztonsági kihívásai indokolttá teszik egy akár százezres, állandó uniós haderő létrehozását, gyorsabb döntéshozatallal és erősebb központi irányítással. A terv azonban nemcsak katonai, hanem politikai következményekkel is járna, hiszen több tagállamban ismét napirendre került a sorkatonaság visszaállítása – írja a Magyar Nemzet.
Németországban, Franciaországban és Horvátországban is egyre erősebbek azok a politikai hangok, amelyek a kötelező katonai szolgálat újbóli bevezetését sürgetik. Az érvelés szerint az európai biztonsági helyzet romlása, valamint az ukrajnai háború miatt a hadseregek létszámát és utánpótlását csak így lehet biztosítani. A sorkatonaság kérdése ezekben az országokban már nem elméleti vita, hanem konkrét kormányzati tervek szintjén jelenik meg.
Magyarországon ezzel szemben a Fidesz egyértelmű politikai üzenetet küldött:
nem állítják vissza a sorkatonaságot.
Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint a közös európai hadsereg terve sérti az uniós szerződések logikáját és a tagállami szuverenitást, miközben a magyar társadalom elutasítja a katonai eszkalációt. A kormány álláspontja szerint a Magyar Honvédség feletti döntéseknek továbbra is nemzeti kézben kell maradniuk, és a sorkatonaság kérdését Brüsszel nem írhatja felül.