Orbán Viktor olyan gyomrost adott Zelenszkijnek, hogy egy ideig nem heveri ki

Nem üres az űr: valami egészen mást találtak a csillagok között

Migrációpárti, genderlobbihoz kötődő, Soros-egyetemet védő üzletember kezeli Magyar Péter pártjának kasszáját

Magyar Péter tavaly év elején leváltotta a Tisza Párt operatív vezetői pozíciójából, Radnai Márkot, és a helyére egy francia multinacionális vállalattól érkezett üzletembert, Pósfai Gábort nevezte ki. Pósfai már a kinevezésekor jelezte: „nála lesz a kassza kulcsa”, vagyis a párt pénzügyei is az ő kezében összpontosulnak. A párton belül ezért sokan egyszerűen csak pénztárnokként emlegetik.
Pósfai a Tisza Párt jelöltje lesz a Pest vármegye 2. számú, budakeszi központú választókerületben. A jelölt, aki ugyan időnként „kiábrándult jobboldalinak” nevezi magát, családi háttere és közéleti megnyilvánulásai azonban egészen más képet mutatnak.

Pósfai Gábor, a Tisza Párt operatív igazgatója beszédet mond a párt kongresszusán a Kanizsa Arénában 2025. július 12-én. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)
Pósfai Gábor, a Tisza Párt operatív igazgatója beszédet mond a párt kongresszusán a Kanizsa Arénában 2025. július 12-én. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Az Ellenpont szerint, a jelölt édesapja, Pósfai Péter a 2000-es években az SZDSZ-es Magyar Bálint vezette oktatási tárca háttérintézményének, az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontnak volt a vezetője. Az intézmény nevéhez fűződik a 2005-ös érettségi botrány, amikor a vizsgatételek kiszivárogtak, és több tárgyból meg kellett ismételni az írásbeliket.

Pósfai Gábor maga több mint egy évtizede jó kapcsolatot ápol Wittinghoff Tamással, Budaörs SZDSZ-es polgármesterével: közös rendezvényeken jelentek meg, díjakat adtak át, és a Tisza későbbi pénztárnoka nyilvánosan is méltatta a baloldali városvezetőt.

Pósfai a Corvinus Egyetemen szerzett diplomát, majd 2005-től a francia Decathlonnál dolgozott. 2011 és 2018 között a Decathlon Magyarország ügyvezető igazgatója volt.

A nemzetközi sportszergyártó cég ezekben az években nyíltan támogatta a genderideológiát és az LMBTQ-mozgalmat, valamint migrációpárti kampányokat folytatott: muszlim hidzsábot dobott piacra sportoláshoz, Pride-hónap alkalmából szivárványszínű üzenetekkel kampányolt, több országban pedig nyíltan szembement a konzervatív kormányzati állásponttal.

Pósfai a cégvezetői időszakában ezekkel az irányokkal összhangban nyilatkozott.

Migráció: bagatellizálás és kormánykritika

Már 2017-ben bírálta a magyar kormány migrációs politikáját és a határkerítés megépítését, „háborús uszításnak” nevezve a kormány kommunikációját. Egy interjúban úgy fogalmazott: a migráció „valódi probléma, de nem normálisan beszélünk róla”.

Később Ausztriában élve a bécsi multikulturalizmust dicsérte, és azt mondta: nem tart attól, hogy a bevándorlás súlyos biztonsági kockázatot jelentene, szerinte „inkább az előnyei látszanak”.

Egy másik interjúban a terrorcselekményekkel kapcsolatban is relativizálóan fogalmazott: szerinte „őrültek mindenhol vannak”.

Kiállás a Soros-egyetem mellett

Pósfai neve a CEU, vagyis a Soros György által alapított egyetem melletti tiltakozások során is felbukkant. Petíciót írt alá, és nyilvánosan támogatta az intézményt akkor, amikor a kormány azonos jogi feltételeket kívánt érvényesíteni minden magyarországi felsőoktatási intézményre.

Fordulat: dicséretből támadás

Érdekesség, hogy Pósfai korábban még elismerően beszélt a magyar gazdaság állapotáról és a Fidesz-kormány eredményeiről: stabil makrogazdaságról, növekvő fogyasztásról és jelentős sportfejlesztésekről beszélt.

Amióta azonban a Tisza Párt vezetéséhez csatlakozott, rendszeresen osztja meg Magyar Péter kormányellenes bejegyzéseit, és élesen bírálja a gazdaságpolitikát.

 

