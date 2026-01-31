Orbán Viktor: Sosem fogjuk elfogadni Magyarországon, hogy bárki legalizálja a kábítószert

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén, Hatvanban határozottan kiállta amellett, hogy Magyarország sosem fogja elfogadni, hogy legalizált legyen a kábítószerek fogyasztása.

A miniszterelnök határozottan elutasította a kábítószer-legalizáció minden formáját a Digitális Polgári Körök hatvani háborúellenes gyűlésén, hangsúlyozva: Magyarországon családapaként és kormányfőként sem fogja elfogadni, hogy bárki a drogokat elfogadtassa a társadalommal. Orbán Viktor szerint a kábítószer-kereskedelem közvetlen veszélyt jelent a gyerekekre, ezért Magyarország akkor is nemet mond a liberalizációra, ha ezért brüsszeli eljárásokkal sújtják. Fotó: Havran Zoltán

Orbán Viktor szerint a drogkereskedelem a családokat és a gyerekeket támadja, ezért Magyarország kitart a kábítószer-mentesség mellett

A kormányfő a DPK hatvani sportcsarnokban tartott rendezvényén méltatta Pajtók Gábor és Horváth László, Heves vármegyei fideszes politikusok, országgyűlési képviselők munkáját, kiemelve, hogy Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztosként azt a nagyon nehéz küzdelmet is vállalta, hogy vezetésével kábítószermentessé teszik Magyarországot.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy nehéz indulat nélkül beszélni az ügyről, hiszen a kábítószer-kereskedők abból élnek, hogy tönkreteszik, sőt megölik mások gyerekét.

Ezt sosem fogjuk elfogadni. Mi, családapák Magyarországon sosem fogjuk elfogadni, hogy bárki legalizálja, elfogadtassa velünk a kábítószert"

- jelentette ki, a kormányfő, aki arról is beszélt, hogy az ENSZ egyik korábbi közgyűlésén hoztak egy döntést arról, hogy elkezdik legalizálni - orvosi használatra - a kábítószer felhasználását. Magyarország volt az egyetlen ország Európából, amelyik erre nemet mondott, míg az Európai Unió többségi álláspontja az volt, hogy ezt támogatni kell. Ezért az Európai Unióban eljárást indítottak és a brüsszeli bíróság elítélte Magyarországot.

Azért mert nem vagyunk hajlandóak hozzájárulni egy olyan európai politikához, amely liberalizálja, könnyíti, elérhetővé teszi a kábítószert a gyermekeink számára"

- hangsúlyozta Orbán Viktor.