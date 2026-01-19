Spanyolországi vonatbaleset – Orbán Viktor is üzent

Gondolataink és imáink az áldozatokkal és családjaikkal vannak a tragikus spanyolországi vonatszerencsétlenség után – írta Orbán Viktor miniszterelnök az X-en, miután két nagy sebességű vonat kisiklott Córdoba közelében. A spanyolországi vonatbaleset kapcsán a kormányfő hozzátette, hazánk a spanyol nép mellett áll ebben a nehéz időben.

Spanyolországi vonatbaleset: rengeteg utas szorult a roncsok közé (Fotó: -UGC / @eleanorinthesky (via X)



Spanyolországi vonatbaleset: sokan meghaltak, rengeteg a sérült

A spanyol hatóságok közlése szerint a dél-spanyolországi halálos vonatbalesetben legkevesebb tíz ember életét vesztette, a sérültek száma száz fölött van, legalább 25 ember sérülése súlyos.

Az Iryo társaság közleménye szerint járatán több mint 300 ember utazott.

Az utasok kimentését megkezdték, de a helyszíni beszámolók szerint többen beszorultak, és a mentőegységeknek nehéz megközelíteniük a baleset helyszínét. A spanyol közszolgálati televízió (TVE) úgy értesült: a környékbeli kórházakba berendelték az egészségügyi dolgozókat az ellátásra váró sérültek nagy száma miatt.