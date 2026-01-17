„Körbevesznek jóbarátok” – meglepetés a háborúellenes gyűlésen

Minden lépcsőn ülnek már – a megfogalmazás nem véletlen. Túl azon, hogy mondhatni állóhely sincs a miskolci háborúellenes gyűlésen, találónak bizonyult az Edda slágerére utalni a miniszterelnöknek. Ugyanis Pataky Attila látogatott el a háborúellenes gyűlésre. Körbevesznek jóbarátok – a kontextus ezúttal más, nem a slágerbeli bizonyos kör, a háborúellenes gyűlésen tényleg a szimpatizánsok tartózkodnak.

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs