Sulyok Tamás: A sport egységet teremt, amire minden magyarnak szüksége van

Sulyok Tamás köztársasági elnök a sport közösségformáló erejéről és a magyar sportolók példamutatásáról beszélt a legújabb Facebook-videójában a Nemzeti Sport – Év Sportolója Gála előtt. Az eseményt hétfő este, az Operaházban rendezik meg, a gála fővédnöke az államfő.

Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

A köztársasági elnök úgy fogalmazott: Magyarországon a sport valóban otthon van, és a magyarok bárhol a világon otthon érzik magukat ott, ahol jelen van a sport. Hozzátette, a sport szeretete és a magyar indulókért való szurkolás olyan egységet teremtő erő, amelyre minden honfitársnak óriási szüksége van.

Sulyok Tamás szerint a sportolók a kitartás, a megtörhetetlen küzdőszellem, az extrém önfegyelem és a cél eléréséért vállalt áldozathozatal letéteményesei. Úgy véli, a magyar sportolók nemcsak eredményeikkel, hanem hozzáállásukkal is példát mutatnak, különösen abban, hogyan kell felállni és ragaszkodni a soha fel nem adni alapelvéhez.

Az Év Sportolója Gála a magyar sport egyik kiemelt eseménye, ahol az elmúlt év legjobb teljesítményeit ismerik el.