Sulyok Tamás Berlinbe látogat a magyarországi németek elhurcolásának emléknapjára

A köztársasági elnök Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök meghívására munkalátogatást tesz a Német Szövetségi Köztársaságban. Sulyok Tamás vasárnap érkezik meg és keddig tartózkodik Németországban – közölte a Sándor-palota vasárnap.
Sulyok Tamás a német államfő mellett tárgyalásokat folytat többek között Michael Kretschmer, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) szászországi tartományi miniszterelnökével, valamint találkozik Stephan Mayerrel (CSU), a Bundestag tagjával, a második világháborút követő európai kitelepítések és vagyonelkobzások német károsultjainak érdekképviseletét ellátó szervezet elnökével.
A magyar államfő részt vesz a magyarországi németek elhurcolásának emléknapja alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen,
továbbá találkozik a bajorországi magyar diaszpóra szervezeteinek tagjaival, a Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség képviselőivel és a Deutsch-Ungarisches Jugendwerk tagjaival is – áll a közleményben.
