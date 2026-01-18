Sulyok Tamás Berlinbe látogat a magyarországi németek elhurcolásának emléknapjára

Sulyok Tamás a német államfő mellett tárgyalásokat folytat többek között Michael Kretschmer, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) szászországi tartományi miniszterelnökével, valamint találkozik Stephan Mayerrel (CSU), a Bundestag tagjával, a második világháborút követő európai kitelepítések és vagyonelkobzások német károsultjainak érdekképviseletét ellátó szervezet elnökével.

Sulyok Tamás köztársasági elnök (j) és Frank-Walter Steinmeier német államfő (b) a Páneurópai Piknik 35. évfordulójára rendezett ünnepségen a soproni Városházán, 2024. augusztus 19-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A magyar államfő részt vesz a magyarországi németek elhurcolásának emléknapja alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen,

továbbá találkozik a bajorországi magyar diaszpóra szervezeteinek tagjaival, a Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség képviselőivel és a Deutsch-Ungarisches Jugendwerk tagjaival is – áll a közleményben.