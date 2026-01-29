Sulyok Tamás ezen a váratlan helyen bukkant fel

A durhami katedrális őrzi a 13. századi Magna Charta egyik korabeli hiteles másolatát – írta Sulyok Tamás a Facebook-bejegyzésében.

Sulyok Tamás köztársasági elnök az Egyesült Királyságban, a durhami katedrálisban megtekintette a 13. századi Magna Charta egyik korabeli hiteles másolatát. (Fotó: Bartos Gyula)

A köztársasági elnök kifejtette:

Az I. Földnélküli János angol uralkodó által kiadott Magna Charta csupán hét évvel előzi meg a II. András Árpád-házi királyunk által 1222-ben szentesített Aranybullát. E történelmi dokumentumok mindkét nemzet számára a saját első alkotmányos okiratuknak tekinthetők.

A 13. század elejének szellemi és politikai levegőjében fogant két okirat meghatározó hivatkozási ponttá vált mindkét ország későbbi politikai mozgalmai és alkotmányos identitása számára. Néhai első demokratikusan választott miniszterelnökünk, Antall József az Aranybulla kapcsán azt mondta: „A magyarságnak vérében van az, amit ma alkotmányos rendnek nevezünk.” – írta Sulyok Tamás a bejegyzésében.