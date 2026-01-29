Magyar gyökerek Skóciában: Sulyok Tamás Szent Margit sírjánál

Sulyok Tamás Skóciában tiszteletét tette az angol és magyar királyi vérből származtatható, magyar földön született, skót királynéként szentté avatott Margit sírjánál.

Dr. Sulyok Tamás a magyar földön született, Szent Margit sírjánál. Fotó: Bartos Gyula / Facebook/Dr. Sulyok Tamás

Szent Margit története jól példázza a középkori európai történelem lendületét, amelyben a Szent István által megálmodott Magyarország megtette első lépéseit a kontinens hatalmi viharai közepette – számolt be az eseményről a köztársasági elnök a közösségi oldalán.

Skócia egyik védőszentje, Skóciai Szent Margit magyar földön – a mai Mecseknádasd környékén – látta meg a napvilágot 1045-ben, Száműzött Edvárd angol herceg lányaként. Édesanyja, Ágota pedig – szintén meg nem erősített források szerint – Szent István király rokona lehetett. Margit hercegnő később III. Malcolm skót király felesége lett.

Bátorítok mindenkit, hogy Skóciában járva szintén zarándokoljon el erre a magyar vonatkozású, történelmi emlékhelyre!”

– zárta gondolatait Sulyok tamás.