Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most jött a hír! Váratlan bejelentésre készül ma Donald Trump – ezt tudjuk eddig

Időjárás

Azt hitte, eddig durva volt az időjárás? Most jön még csak a neheze – mutatjuk!

sulyok tamás

Magyar gyökerek Skóciában: Sulyok Tamás Szent Margit sírjánál

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A köztársasági elnök Egyesült Királyságbeli munkalátogatásának egyik állomásán a skóciai Dunfermline-ban látogatott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
sulyok tamásmagyarországszent istvánskóciaköztársasági elnök

Sulyok Tamás Skóciában tiszteletét tette az angol és magyar királyi vérből származtatható, magyar földön született, skót királynéként szentté avatott Margit sírjánál. 

Dr. Sulyok Tamás a magyar földön született, Szent Margit sírjánál.
Dr. Sulyok Tamás a magyar földön született, Szent Margit sírjánál. Fotó: Bartos Gyula / Facebook/Dr. Sulyok Tamás

Szent Margit története jól példázza a középkori európai történelem lendületét, amelyben a Szent István által megálmodott Magyarország megtette első lépéseit a kontinens hatalmi viharai közepette – számolt be az eseményről a köztársasági elnök a közösségi oldalán.

Skócia egyik védőszentje, Skóciai Szent Margit magyar földön – a mai Mecseknádasd környékén – látta meg a napvilágot 1045-ben, Száműzött Edvárd angol herceg lányaként. Édesanyja, Ágota pedig – szintén meg nem erősített források szerint – Szent István király rokona lehetett. Margit hercegnő később III. Malcolm skót király felesége lett.

Bátorítok mindenkit, hogy Skóciában járva szintén zarándokoljon el erre a magyar vonatkozású, történelmi emlékhelyre!”

 – zárta gondolatait Sulyok tamás.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!