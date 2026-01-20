Sulyok Tamás Németországban: közös emlékezet, történelmi felelősség és jövőbe mutató együttműködés

A magyar államfő a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a magyar–német kapcsolatok múltjáról, jelenéről és jövőjéről szólt a köztársasági elnök vasűrnap kezdődött, kedden záruló németországi látogatása. A találkozókon a történelmi emlékezés, a diaszpóra-kapcsolatok és a stratégiai partnerség erősítése egyaránt középpontba került.

Sulyok Tamás köztársasági elnök németországi látogatásán a közös történelmi emlékezet, a kollektív bűnösség elutasítása és a jövőbe mutató magyar–német együttműködés állt a középpontban (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Sulyok Tamás: Emlékezés és stratégiai párbeszéd a magyar–német együttműködés jegyében

Sulyok Tamás Frank-Walter Steinmeier meghívására érkezett a Németországi Szövetségi Köztársaságba. A program részeként tárgyalásokat folytatott a német államfő mellett többek között Michael Kretschmer szászországi tartományi miniszterelnökkel, valamint találkozott Stephan Mayerrel, a Bundestag tagjával és az Elűzöttek Szövetségének elnökével.

A látogatás egyik legmeghatározóbb mozzanata a dachaui koncentrációs tábor emlékhelyén tartott koszorúzás volt. Sulyok Tamás itt arra emlékeztetett, hogy „1944 nyarától 1945 tavaszáig… köztük 4000 magyar zsidó honfitársunkat” dolgoztatták kényszermunkán. Hangsúlyozta:

Ez a hely emlékeztet és figyelmeztet bennünket arra, hogy milyen következményekkel járhat, ha szabadjára engedjük az isten- és emberellenes ideológiákat. Legyen örök tanulság, hogy az emberi élet nem lehet áldozat a hatalom, a gyűlölet és a háború oltárán!”

Az államfő kiemelt figyelmet fordított a németországi magyar közösségekre is. A Németországi Magyar Szervezetek Szövetségénél tett látogatás után úgy fogalmazott:

Elhivatott magyarokkal találkoztam Bajorországban… Büszkeséggel töltött el, hogy távol Magyarországtól milyen erős közösséget hoztak létre.”

Külön köszönetet mondott Klement Kornél elnöknek a közösségért végzett munkáért. A jogászi együttműködés kapcsán pedig elmondta:

Miként mozdíthatnánk előre a német–magyar szakmai együttműködést a jogtudomány és a joggyakorlat területén”.

Münchenben Sulyok Tamás fejet hajtott az 1956-os forradalom hősei előtt, és méltatta a Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség több mint nyolc évtizedes nemzetmegtartó szolgálatát. A német államfővel folytatott tárgyalás után hangsúlyozta:

A több mint ezeréves német–magyar kapcsolatok története a folyamatos megújulásról szól… A versenyképességet és a biztonságot előtérbe helyező kooperációnkra most nagyobb szükségünk van, mint valaha.”

A Deutsch–Ungarisches Jugendwerk fiataljaival találkozva a jövő generációinak szerepét emelte ki, majd a magyarországi németek kitelepítésének emléknapján egyértelmű üzenetet fogalmazott meg:

A kollektív megkülönböztetés hazugságainak korát már lezártuk, a 21. században ennek semmi helye nincs Európában.”

Beszédében hangsúlyozta, hogy a magyarok és németek sorsa „egy ezredéven át összefonódott”, a kitelepítés pedig közös történelmi tragédia, amelyből a kölcsönös tiszteletre és együttműködésre épülő jövő felé vezet az út.