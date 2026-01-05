Megfagyott a levegő az ATV stúdiójában – ezt mondta a Tisza Párt tanácsadója

Surányi György, volt jegybankelnök, a Tisza Párt gazdasági konvergencia programjának egyik szerzője az ATV stúdiójában bírálta a rezsicsökkentést. Az Ellenpont felidézi: Surányi a legnagyobb problémának azt nevezte, hogy az intézkedés szerinte torzítja a piac működését, és minden család részesül belőle, jövedelmi helyzettől függetlenül.

Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke gyökeresen átalakítaná a jelenlegi gazdasági szerkezetet.

Fotó: Facebook

A műsorban Surányi György úgy fogalmazott:

Azt mondjuk minden közgazdász szerintem, százból kilencvenkilenc tudja, hogy a rezsicsökkentés egy súlyosan téves eszköz.

Az Ellenpont szerint a közgazdász azt is kifogásolta, hogy a támogatás a magas jövedelmű családokhoz is eljut.

A cikk ugyanakkor megjegyzi: Surányi nem tért ki arra, hogy az alacsony jövedelmű családok is csökkentett árszinten fizetik a rezsit, és az átlagfogyasztás alatti felhasználók még kedvezőbb tarifával jutnak villanyhoz és gázhoz. A lap szerint a tanácsadó később a szolgáltatók helyzetét is felhozta érvként, amikor arról beszélt, hogy az állami árbeavatkozás visszaveti az érintett cégek teljesítményét.

Surányi György a Tisza-szigetek rendezvényein korábban is megkérdőjelezhetőnek nevezte a rezsicsökkentést, és egy rákosmenti fórumon arról beszélt, hogy kormányra kerülve „lehet egy olyan pillanat”, amikor felülvizsgálják az intézkedést. A lap értelmezése szerint a mostani ATV-s nyilatkozat azt jelzi, hogy ez az álláspont már a választások előtt nyilvánosan is megjelent.

Az Európai Bizottság 2025-ös országspecifikus ajánlásában a rezsicsökkentés fokozatos kivezetését javasolta, arra hivatkozva, hogy a rendszer torzítja az energiapiacot és indokolatlan fosszilis támogatásokat tart fenn. A Tisza Párt több szereplője is hasonló érvekkel bírálta korábban az intézkedést.

A cikk végén a lap megemlíti: a Tisza Párt kiszivárgott megszorítócsomagjában központi elemként szerepelnek privatizációs elképzelések, amelyek logikájába a közműszolgáltatók magánosítása is illeszkedhet.