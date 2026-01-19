80 éve kezdődött a svábok kitelepítése Magyarországról

A német-magyar együttélésnek állított emlékmű átadásán Budapesten, a XVI. kerületben Kovács Péter polgármesterrel, Szatmáry Kristóf képviselőtársammal és Ritter Imre német nemzetiségi képviselővel – írta Gulyás Gergely Facebook oldalán azzal kapcsolatban, hogy 80 évvel ezelőtt vette kezdetét a svábok kitelepítése Magyarországról és ebből az alkalomból emlékművet avattak politikustársaival.

Gulyás Gergely: Szívszaggató történet a svábok kitelepítése

Fotó: Facebook/Gulyás Gergely

A miniszter hozzátette, bár ez az emlékmű a múltat örökíti meg, de a jövőnek szól. A magyar történelemről, közös történelmünkről, az identitás megőrzéséről – mutatott rá.

A miniszter úgy fogalmazott, az emlékmű arról tanúskodik:

fontos számunkra a magyarországi német nemzetiség: hozzánk tartozik, kultúrája a mi kultúránk része, szenvedéstörténetük és a második világháború utáni elűzetésük a mi közös tragédiánk.

A miniszter hangsúlyozta: ezt azért is fontos világossá tenni, mert sosem gondoltuk volna, hogy a XXI. században még vitás lehet, hogy származási alapon embereket diszkriminálni, tulajdonuktól megfosztani lehetséges.

Sem ez, sem az ezzel szembeni tiltakozás kriminalizálása nem fordulhat elő sem egy jogállamban, sem egy kultúrállamban, sem a XXI. század civilizált világában”

– emelte ki.

Gulyás Gergely fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a svábok kitelepítésének szívszaggató története újabb bizonyíték, ugyanis, ahogyan fogalmazott: