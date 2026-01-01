Orbán Viktor részvétét fejezte ki a svájci Alpokban történt tragédia miatt

A magyar kormányfő az X közösségi oldalon közzétett üzenetében együttérzéséről biztosította Svájcot és az áldozatok hozzátartozóit a svájci Alpokban történt tragédia kapcsán.
Meg nem erősített források legalább negyven elhunytról számoltak be a svájci tragédia kapcsán
Orbán Viktor az X-en közzétett részvétnyilvánításában így fogalmazott:
Őszinte részvétem Guy Parmelin svájci szövetségi elnök úrnak a Crans-Montana-i tragikus tűzvészt követően. Imádkozunk azokért, akik életüket vesztették, és a sok sérültért.”
Mint ismeretes a tragédia Crans-Montana üdülőhelyén történt 2026 hajnalán, amikor egy zsúfolt bárban – ahol az újévet ünnepelték – robbanás történt, amelyet gyorsan terjedő tűz követett. A helyszínen több száz vendég tartózkodott, sokan közülük nem tudtak időben kimenekülni.
A hatóságok egyelőre nem közöltek végleges adatot az áldozatok számáról, de hivatalos tájékoztatás szerint több tucat halálos áldozattól tartanak. Külföldi diplomáciai források legalább negyven megerősített elhunytról számoltak be.