Orbán Viktor részvétét fejezte ki a svájci Alpokban történt tragédia miatt

A magyar kormányfő az X közösségi oldalon közzétett üzenetében együttérzéséről biztosította Svájcot és az áldozatok hozzátartozóit a svájci Alpokban történt tragédia kapcsán.

Meg nem erősített források legalább negyven elhunytról számoltak be a svájci tragédia kapcsán

Orbán Viktor az X-en közzétett részvétnyilvánításában így fogalmazott:

Őszinte részvétem Guy Parmelin svájci szövetségi elnök úrnak a Crans-Montana-i tragikus tűzvészt követően. Imádkozunk azokért, akik életüket vesztették, és a sok sérültért.”

My deepest condolences to President @ParmelinG following the tragic fire in Crans-Montana. We pray for those who lost their lives and for the many injured. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 1, 2026

Mint ismeretes a tragédia Crans-Montana üdülőhelyén történt 2026 hajnalán, amikor egy zsúfolt bárban – ahol az újévet ünnepelték – robbanás történt, amelyet gyorsan terjedő tűz követett. A helyszínen több száz vendég tartózkodott, sokan közülük nem tudtak időben kimenekülni.

A hatóságok egyelőre nem közöltek végleges adatot az áldozatok számáról, de hivatalos tájékoztatás szerint több tucat halálos áldozattól tartanak. Külföldi diplomáciai források legalább negyven megerősített elhunytról számoltak be.