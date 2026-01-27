Duális képzés, felzárkóztatás, MI – új szintre lép a szakképzés

Minden fiatalnak szeretnének szakmát adni, különösen a hátrányos helyzetű térségekben élők felzárkóztatását erősítve – hangsúlyozta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Tamásiban, a Vályi Péter Szakképző Iskolában tartott látogatásán. A miniszter a Kérdezd a minisztert! fórumot követő sajtótájékoztatón részletezte a kormány szakképzést érintő terveit.

Hankó Balázs nagyszabású tervekről beszélt a szakképzést illetően (Forrás: Facebook/Hankó Balázs)

Milliárdos programok, tízezreknek esély

Hankó Balázs elmondta:

23 milliárd forint értékű fejlesztési projekt indul, amelynek keretében a Dobbantó programmal, a műhelyiskolákkal és az orientációs évfolyamokkal összesen 20 ezer fiatalhoz jutnak el.

A felzárkóztató programokban jelenleg országszerte több mint háromezer diák vesz részt. A miniszter kiemelte a duális képzés szerepét is: a tamási szakképző iskolában minden tizedik–tizenegyedik évfolyamon tanuló diák részt vesz ilyen formában az oktatásban. Az intézmény húsz, a Tolna vármegyei Szakképzési Centrum pedig csaknem 400 duális partnerrel dolgozik együtt, ami országos szinten is kiemelkedő eredmény. Tolnában a diákok 66 százaléka választja a szakképzést, vagyis hivatást választ magának.