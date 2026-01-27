Duális képzés, felzárkóztatás, MI – új szintre lép a szakképzés

Minden fiatalnak szeretnének szakmát adni, különösen a hátrányos helyzetű térségekben élők felzárkóztatását erősítve – hangsúlyozta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Tamásiban, a Vályi Péter Szakképző Iskolában tartott látogatásán. A miniszter a Kérdezd a minisztert! fórumot követő sajtótájékoztatón részletezte a kormány szakképzést érintő terveit.
Milliárdos programok, tízezreknek esély
Hankó Balázs elmondta:
23 milliárd forint értékű fejlesztési projekt indul, amelynek keretében a Dobbantó programmal, a műhelyiskolákkal és az orientációs évfolyamokkal összesen 20 ezer fiatalhoz jutnak el.
A felzárkóztató programokban jelenleg országszerte több mint háromezer diák vesz részt. A miniszter kiemelte a duális képzés szerepét is: a tamási szakképző iskolában minden tizedik–tizenegyedik évfolyamon tanuló diák részt vesz ilyen formában az oktatásban. Az intézmény húsz, a Tolna vármegyei Szakképzési Centrum pedig csaknem 400 duális partnerrel dolgozik együtt, ami országos szinten is kiemelkedő eredmény. Tolnában a diákok 66 százaléka választja a szakképzést, vagyis hivatást választ magának.
A mesterséges intelligenciáé a jövő
A fórumon a mesterséges intelligencia is szóba került: Hankó Balázs jelezte, tavasszal minden szakképzési centrumban megjelenik az MI-hez kapcsolódó oktatás. Mint fogalmazott:
A szakképzésnek lépést kell tartania a technológiai fejlődéssel, hogy a fiatalok a jövő munkahelyeire készüljenek fel.”