Rendkívüli

Duális képzés, felzárkóztatás, MI – új szintre lép a szakképzés

A kormány célja, hogy minden fiatal piacképes tudással és biztos megélhetést adó szakmával léphessen ki az életbe. Hankó Balázs szerint a szakképzés egyszerre jelent esélyt a felzárkóztatásra és a gazdaság megerősítésére.
Minden fiatalnak szeretnének szakmát adni, különösen a hátrányos helyzetű térségekben élők felzárkóztatását erősítve – hangsúlyozta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Tamásiban, a Vályi Péter Szakképző Iskolában tartott látogatásán. A miniszter a Kérdezd a minisztert! fórumot követő sajtótájékoztatón részletezte a kormány szakképzést érintő terveit.

Hankó Balázs nagyszabású tervekről beszélt a szakképzést illetően (Forrás: Facebook/Hankó Balázs)

Milliárdos programok, tízezreknek esély

Hankó Balázs elmondta: 

23 milliárd forint értékű fejlesztési projekt indul, amelynek keretében a Dobbantó programmal, a műhelyiskolákkal és az orientációs évfolyamokkal összesen 20 ezer fiatalhoz jutnak el. 

A felzárkóztató programokban jelenleg országszerte több mint háromezer diák vesz részt. A miniszter kiemelte a duális képzés szerepét is: a tamási szakképző iskolában minden tizedik–tizenegyedik évfolyamon tanuló diák részt vesz ilyen formában az oktatásban. Az intézmény húsz, a Tolna vármegyei Szakképzési Centrum pedig csaknem 400 duális partnerrel dolgozik együtt, ami országos szinten is kiemelkedő eredmény. Tolnában a diákok 66 százaléka választja a szakképzést, vagyis hivatást választ magának.

Európa élvonalában van a magyar szakképzés

A mesterséges intelligenciáé a jövő

A fórumon a mesterséges intelligencia is szóba került: Hankó Balázs jelezte, tavasszal minden szakképzési centrumban megjelenik az MI-hez kapcsolódó oktatás. Mint fogalmazott

A szakképzésnek lépést kell tartania a technológiai fejlődéssel, hogy a fiatalok a jövő munkahelyeire készüljenek fel.”

