Ukrajna 800 milliárd dollárt követel az Európai Uniótól, Brüsszel pedig ezt a terhet a tagállamokra hárítaná. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a jelenlegi magyar kormány ezt nem engedi, és világos nemet mond a követelésre.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán figyelmeztetett: Brüsszel tervei szerint Ukrajna hatalmas, 800 milliárd dolláros igényét részben a tagállamokkal, köztük Magyarországgal fizettetnék meg. A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint Ukrajna hatalmas, 800 milliárd dolláros igényét részben a tagállamokkal, köztük Magyarországgal fizettetnék meg. (Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf) 

A jelenlegi kormány nem hagyja, hogy a magyar családok, fiatalok és nyugdíjasok fizessék ki mások háborúját. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Fidesz biztos választás a béke mellett

Petíció indul a brüsszeli követelés ellen

A kormány petíciót indít a 800 milliárdos követelés ellen, egyértelmű üzenetet küldve Brüsszelnek: nem hagyjuk, hogy a magyarok pénzéből finanszírozzák a háborút, ezért határozott fellépésre van szükség.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a választás tétje világos: míg egy „Tisza-féle bábkormány” Brüsszel elvárásai szerint cselekedne, addig a jelenlegi kormány képes nemet mondani. Úgy véli, nem mindegy, milyen kormánya lesz Magyarországnak áprilisban, mert csak a Fidesz-KDNP garantálja, hogy az ország nem fizeti meg mások háborújának árát.

