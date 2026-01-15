Petíció indul a brüsszeli követelés ellen

A kormány petíciót indít a 800 milliárdos követelés ellen, egyértelmű üzenetet küldve Brüsszelnek: nem hagyjuk, hogy a magyarok pénzéből finanszírozzák a háborút, ezért határozott fellépésre van szükség.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a választás tétje világos: míg egy „Tisza-féle bábkormány” Brüsszel elvárásai szerint cselekedne, addig a jelenlegi kormány képes nemet mondani. Úgy véli, nem mindegy, milyen kormánya lesz Magyarországnak áprilisban, mert csak a Fidesz-KDNP garantálja, hogy az ország nem fizeti meg mások háborújának árát.