Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán figyelmeztetett: Brüsszel tervei szerint Ukrajna hatalmas, 800 milliárd dolláros igényét részben a tagállamokkal, köztük Magyarországgal fizettetnék meg. A honvédelmi miniszter hangsúlyozta:
A jelenlegi kormány nem hagyja, hogy a magyar családok, fiatalok és nyugdíjasok fizessék ki mások háborúját.”
Petíció indul a brüsszeli követelés ellen
A kormány petíciót indít a 800 milliárdos követelés ellen, egyértelmű üzenetet küldve Brüsszelnek: nem hagyjuk, hogy a magyarok pénzéből finanszírozzák a háborút, ezért határozott fellépésre van szükség.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a választás tétje világos: míg egy „Tisza-féle bábkormány” Brüsszel elvárásai szerint cselekedne, addig a jelenlegi kormány képes nemet mondani. Úgy véli, nem mindegy, milyen kormánya lesz Magyarországnak áprilisban, mert csak a Fidesz-KDNP garantálja, hogy az ország nem fizeti meg mások háborújának árát.