Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Robert Ficónak elege van! Üzent a szlovák miniszterelnök

Tragédia

Görög futballszurkolók vesztették életüket a túlzsúfolt mikrobuszban – videón a tragédia

tisza párt

Szalay-Bobrovniczky: A Tisza Párt átadná a kiképzőgépeket Ukrajnának

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Ha jön a Tisza, repülnek a magyar kiképzőgépek” – reagált Szalay-Bobrovniczky Kristóf az ukrán sajtóban megjelent hírre. Kormányváltás esetén a Magyar Honvédség már leszállított és rendszerbe állított Skyfox L-39NG kiképzőgépei ukrán kézbe kerülhetnek, a Tisza Párt ugyanis átadná őket az ukránok szerint.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tisza pártszalay - bobrovniczky kristófminiszter

„Ha jön a Tisza, repülnek a magyar kiképzőgépek” – fogalmazott Facebook-videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az ukrán sajtóban megjelent cikkekre reagálva. Ezek szerint egy kormányváltás esetén Magyarország átadná Ukrajnának a már megrendelt, leszállított és rendszerbe állított Skyfox L-39NG típusú kiképzőrepülőgépeket.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A tárcavezető szerint az értesülések nem alaptalanok: az ukrán sajtó kormányváltás esetén reális forgatókönyvként számol azzal, hogy a Magyar Honvédség modern kiképzőgépei ukrán kézbe kerülhetnek. Szalay-Bobrovniczky hangsúlyozta: 

ha a Tisza kerülne hatalomra, ezeknek az eszközöknek az átadására is sor kerülhet.

A miniszter felidézte, hogy Ruszin-Szendi Romulusz korábban maga beszélt arról, milyen kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik az ukrán vezetéshez, az ukrán döntéshozókhoz, sőt a korábbi ukrán vezérkarfőnökhöz is. Szalay-Bobrovniczky szerint jogos a kérdés, mire használnák ezeket a „kiváló telefonszámokat”. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint mindez túlmutat a napi politikán: a Magyar Honvédség képességeiről, az ország védelméről és a nemzeti érdekekről van szó.

A honvédelmi miniszter álláspontja szerint túl veszélyes lenne egy ilyen irányváltás. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!