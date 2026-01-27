Szalay-Bobrovniczky: A Tisza Párt átadná a kiképzőgépeket Ukrajnának

„Ha jön a Tisza, repülnek a magyar kiképzőgépek” – fogalmazott Facebook-videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az ukrán sajtóban megjelent cikkekre reagálva. Ezek szerint egy kormányváltás esetén Magyarország átadná Ukrajnának a már megrendelt, leszállított és rendszerbe állított Skyfox L-39NG típusú kiképzőrepülőgépeket.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A tárcavezető szerint az értesülések nem alaptalanok: az ukrán sajtó kormányváltás esetén reális forgatókönyvként számol azzal, hogy a Magyar Honvédség modern kiképzőgépei ukrán kézbe kerülhetnek. Szalay-Bobrovniczky hangsúlyozta:

ha a Tisza kerülne hatalomra, ezeknek az eszközöknek az átadására is sor kerülhet.

A miniszter felidézte, hogy Ruszin-Szendi Romulusz korábban maga beszélt arról, milyen kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik az ukrán vezetéshez, az ukrán döntéshozókhoz, sőt a korábbi ukrán vezérkarfőnökhöz is. Szalay-Bobrovniczky szerint jogos a kérdés, mire használnák ezeket a „kiváló telefonszámokat”. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint mindez túlmutat a napi politikán: a Magyar Honvédség képességeiről, az ország védelméről és a nemzeti érdekekről van szó.

A honvédelmi miniszter álláspontja szerint túl veszélyes lenne egy ilyen irányváltás.