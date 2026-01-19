Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Reagált a rendőrség az Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatos friss hírekre

Ez nem semmi!

Putyin meglepő tettén ámul a világ

szalay bobrovniczky

Szalay-Bobrovniczky: Brüsszel háborúba akarja rántani Magyarországot

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brüsszelnek sem a pénz, sem az emberélet nem számít, hiába adtak oda már 170 milliárd eurót az ukránoknak, még több pénzre lesz szükségük, egészen pontosan 800 milliárd dollárra. Szalay-Bobrovniczky Kristóf viszont tisztázta, Brüsszelnek Ukrajna lett a legfontosabb, nekünk pedig nemet kell mondani a háborús készülődésre, ezért kell aláírni a nemzeti petíciót.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szalay bobrovniczkynemzeti petíciótháború

Ez nem riogatás. Ez a valóság. Brüsszelben már döntöttek: háborút akarnak és Magyarországot is bele akarják sodorni – hívta fel a figyelmet Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki egyben emlékeztet, az európai vezetők egy része folyamatosan arról beszél, át kell térnie Európának a háborús gondolkodásra, Európának harcolnia kell, és el kell fogadnunk, hogy gyermekeinket a frontra kell küldenünk.

Szalay-Bobrovniczky
Szalay-Bobrovniczky Kristóf figyelmeztet, Brüsszelnek Ukrajna lett a legfontosabb, ezért kell aláírni a nemzeti petíciót (Fotó: AFP)

Szalay-Bobrovniczky: ezért kell aláírni a nemzeti petíciót

A miniszter közölte, Brüsszelnek persze sem a pénz, sem az emberélet nem számít, már 170 milliárd eurót adtak az ukránoknak, de még több pénzre lesz szükségük, egészen pontosan 800 milliárd dollárra. 

A honvédelmi miniszter kiemelte, Brüsszelnek Ukrajna lett a legfontosabb,

erre nemet kell mondanunk, ezért kell aláírni a nemzeti petíciót!”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!