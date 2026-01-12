Szalay-Bobrovniczky: Háború vagy béke a 2026-os választás tétje

A honvédelmi minisztert arról kérdezték, mit tart a választás legnagyobb tétjének, mire ő röviden és egyértelműen válaszolt: „Biztonság vagy bizonytalanság, háború vagy béke. Európa már döntött a háborús irány mellett, és erre tesz fel mindent.” – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a választás tétjéről beszélt. Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A magyar emberek eldönthetik, bele akarunk-e sodródni a háborúba

A miniszter szerint megvan az a magyarországi szervezet is, amelyik nem akar ellenállni, hanem be akar illeszkedni ebbe az irányba. Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott: a magyar emberek dönthetnek arról, hogy bele akarnak-e sodródni a háború folytatásába, vagy ki akarnak maradni belőle.

A videóban azt is elmondta, ehhez erőt kell gyűjteni, és ebben Orbán Viktornak kulcsszerepe van. Szalay-Bobrovniczky Kristóf kijelentette: