Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látnia kell!

Újabb 10 centi hó és ónos eső is jön, életveszélyes jégpáncél lesz az utakon

háború

Szalay-Bobrovniczky: Háború vagy béke a 2026-os választás tétje

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A honvédelmi miniszter a 2026-os választás tétjéről beszélt a Fidesz kongresszusán. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a kérdés leegyszerűsödött: Magyarország belesodródik-e a háborúba, vagy ki tud maradni belőle.
Link másolása
Vágólapra másolva!
háborúSzalay-Bobrovnicky Kristófbékehonvédelmi miniszter

A honvédelmi minisztert arról kérdezték, mit tart a választás legnagyobb tétjének, mire ő röviden és egyértelműen válaszolt: „Biztonság vagy bizonytalanság, háború vagy béke. Európa már döntött a háborús irány mellett, és erre tesz fel mindent.” – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a választás tétjéről beszélt. Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Szalay-Bobrovniczky Kristóf a választás tétjéről beszélt. Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A magyar emberek eldönthetik, bele akarunk-e sodródni a háborúba

A miniszter szerint megvan az a magyarországi szervezet is, amelyik nem akar ellenállni, hanem be akar illeszkedni ebbe az irányba. Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott: a magyar emberek dönthetnek arról, hogy bele akarnak-e sodródni a háború folytatásába, vagy ki akarnak maradni belőle.

A videóban azt is elmondta, ehhez erőt kell gyűjteni, és ebben Orbán Viktornak kulcsszerepe van. Szalay-Bobrovniczky Kristóf kijelentette:

 „Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, Európa talán legerősebb politikusa. Ez az erő szükséges ahhoz, hogy meg lehessen akadályozni a háború felé sodródást.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!