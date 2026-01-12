Hírlevél
A doni katasztrófa nem pusztán múlt, hanem kemény tanulság a jelennek is. A magyar történelem egyik legsúlyosabb tragédiája arra int: idegen érdekekért soha többé nem szabad magyar életeket feláldozni – figyelmeztet Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szalay - bobrovniczky kristófdoni katasztrófakatasztrófamagyar hadsereg

Egy megrendítő levélrészlettel idézte fel a doni katasztrófa emlékét közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. A sorok egy fiatal katona utolsó üzenetét őrzik, aki 1943 januárjában, embertelen körülmények között, a Don folyó mentén vesztette életét – tízezernyi magyar társával együtt.

Szalay-Bobrovniczky
Szalay-Bobrovniczky Kristóf a doni katasztrófa intő jel a mai kor nemzedékének is (Forrás: Honvédelem.hu)
Szalay-Bobrovniczky: Háború vagy béke a 2026-os választás tétje

A veszteség emlékezete kötelez

A miniszter emlékeztetett: mi, magyarok pontosan tudjuk, mit jelent a veszteség, és mit jelent, amikor egy nemzet fiait idegen földre küldik, kilátástalan helyzetbe. 1943 januárjában a 2. magyar hadsereg a Don-kanyarnál édesapákat, fiúkat és testvéreket veszített el, egy egész nemzedék sorsa pecsételődött meg. Mint fogalmazott:

A béke nem gyávaság, hanem felelősség”.

Az elesettek emléke arra kötelez bennünket, hogy minden helyzetben az önálló döntést, az emberi élet védelmét és a békét tartsuk szem előtt. 

Az emlékezés nem csupán tiszteletadás, hanem tanulás is: annak felismerése, hogy nem engedhetjük meg, hogy a történelem újra ugyanarra az útra kényszerítsen bennünket.

 A megemlékezés végén a miniszter arra hívott fel, hogy hajtsunk fejet a doni katasztrófában elesett magyar hősök előtt, és őrizzük meg tanulságaikat a jelen és a jövő döntéseiben.

