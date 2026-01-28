Hírlevél
Magyarország nem tétlen szemlélője a világ biztonsági kihívásainak, hanem aktív szereplője. Szalay-Bobrovniczky Kristóf izraeli látogatása egyszerre szolgálta a haditechnológiai fejlesztéseket és a közel-keleti békefolyamat támogatását.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az izraeli Védelmi Minisztérium Nemzetközi Védelmi Együttműködési Igazgatóságán tett látogatása során első kézből ismerhette meg a világ egyik legkorszerűbb, harcban edzett haditechnológiáját, amelyből több eszközt Magyarország már ma is alkalmaz.

Szalay-Bobrovniczky
Szalay-Bobrorvniczky világossá tette: Izrael számíthat Magyarországra a béke fenntartásának ügyében (Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky)

Magyar részvétel a békéért és a biztonságért

A miniszter  hangsúlyozta, hogy Magyarország nem ült tétlenül, hanem tudatosan keresi és alkalmazza a legmodernebb védelmi megoldásokat. A bemutatón olyan technológiákat ismertek meg, amelyek bizonyítottak a gyakorlatban, és hozzájárulnak a haderő ütőképességéhez. Mint fogalmazott: 

Itt minden volt, amit a kipróbált, harcban edzett izraeli haditechnika nekünk mutatni tud.”

Izraeli katonai központból jelentkezett a magyar honvédelmi miniszter

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a gázai leszerelési és békefolyamatot támogató nemzetközi szervezetnél is látogatást tett. Kiemelte, hogy a Közel-Keleten jelenleg nincs fontosabb kérdés a gázai békénél, és ebben a munkában magyar részvétel is van. A miniszter a látogatása során bemutatta azt a központot, ahol a magyar képviselő dolgozik, és világossá tette: a béke nem magától jön, hanem felkészültséget, erőt és következetes munkát igényel. Ahogy a miniszter összefoglalta: 

A békéhez erő kell – és ezt a munkát Magyarország folytatja.”

