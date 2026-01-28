Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az izraeli Védelmi Minisztérium Nemzetközi Védelmi Együttműködési Igazgatóságán tett látogatása során első kézből ismerhette meg a világ egyik legkorszerűbb, harcban edzett haditechnológiáját, amelyből több eszközt Magyarország már ma is alkalmaz.

Szalay-Bobrorvniczky világossá tette: Izrael számíthat Magyarországra a béke fenntartásának ügyében (Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky)

Magyar részvétel a békéért és a biztonságért

A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország nem ült tétlenül, hanem tudatosan keresi és alkalmazza a legmodernebb védelmi megoldásokat. A bemutatón olyan technológiákat ismertek meg, amelyek bizonyítottak a gyakorlatban, és hozzájárulnak a haderő ütőképességéhez. Mint fogalmazott: