Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az izraeli Védelmi Minisztérium Nemzetközi Védelmi Együttműködési Igazgatóságán tett látogatása során első kézből ismerhette meg a világ egyik legkorszerűbb, harcban edzett haditechnológiáját, amelyből több eszközt Magyarország már ma is alkalmaz.
Magyar részvétel a békéért és a biztonságért
A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország nem ült tétlenül, hanem tudatosan keresi és alkalmazza a legmodernebb védelmi megoldásokat. A bemutatón olyan technológiákat ismertek meg, amelyek bizonyítottak a gyakorlatban, és hozzájárulnak a haderő ütőképességéhez. Mint fogalmazott:
Itt minden volt, amit a kipróbált, harcban edzett izraeli haditechnika nekünk mutatni tud.”
Szalay-Bobrovniczky Kristóf a gázai leszerelési és békefolyamatot támogató nemzetközi szervezetnél is látogatást tett. Kiemelte, hogy a Közel-Keleten jelenleg nincs fontosabb kérdés a gázai békénél, és ebben a munkában magyar részvétel is van. A miniszter a látogatása során bemutatta azt a központot, ahol a magyar képviselő dolgozik, és világossá tette: a béke nem magától jön, hanem felkészültséget, erőt és következetes munkát igényel. Ahogy a miniszter összefoglalta:
A békéhez erő kell – és ezt a munkát Magyarország folytatja.”