Szalay-Bobrovniczky Kristóf a honvédség átfogó megújításáról: A vállalásokat végre kell hajtani

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán közzé tett videós üzenetében arra emlékeztet, hogy a kormányzás felelősséget jelent, a bizalom pedig kötelezettséget.

A honvédelmi miniszter szerint a rendszerváltozás óta nem volt olyan időszak, amikor a Magyar Honvédség olyan látványos és átfogó fejlődésen ment volna keresztül, mint most. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozza, hogy a kormány vállalásait teljesítették, de a munka korántsem ért véget. Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A haditechnikai modernizáció kézzelfogható eredményeket hozott mostanra a Magyar Honvédség számára

Ha kormányon vagy, meg kell mondani, hogy mire vállalkoztál, ha bizalmat kaptál, végre kell hajtani, amit vállaltál”

- fogalmazott, utalva arra is, hogy erről beszélt Orbán Viktor a nemzetközi sajtótájékoztatóján.

A honvédelmi miniszter szerint a mostani ciklus a Magyar Honvédség történetének egyik legmeghatározóbb időszaka.

Büszkén mondhatom, hogy a honvédelmi ágazatban sok mindent teljesítettünk a vállalásainkból. A mostani ciklus a rendszerváltozás óta a Magyar Honvédség életében a leglátványosabb változásokat hozta”

- emelte ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki ezután részletezte, hogy teljessé vált a helikopterflotta, megújult a tüzérképesség, és a harckocsizó erők is új szintre léptek.

A semmiből megújult a harckocsizó képességünk, a Leopárdjaink itt vannak már teljes számban”

- mondta a tárcavezető jelezve, hogy a haditechnikai modernizáció kézzelfogható eredményeket hozott.

A miniszter a személyi állomány megerősítését is sikeresnek nevezte. Elmondása szerint a toborzási programok eredményesek voltak:

A költségvetéssel ellátott beosztások feltöltöttsége 90 százalékos, a területvédelmi tartalékos rendszerbe pedig több mint 7500-an léptek be ebben a ciklusban”

- mondta a miniszter, majd hangsúlyozta, hogy a honvédség mindennapjait ma a folyamatos kiképzés és a gyakorlatok határozzák meg.

Végrehajtottuk a legnagyobb katonai gyakorlatot a rendszerváltozás óta”

- tette hozzá, kiemelve, hogy a szolgálatteljesítés elsődleges szempont a magyar emberek biztonságának garantálásában.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szólt arról is, hogy a katonák megbecsülése és stabilitása érdekében is számos intézkedést vezettek be.

Ma a honvédségnél nem a munkaidő, hanem a szolgálatteljesítés a legfontosabb”

- fogalmazott.