Szalay-Bobrovniczky Kristóf a honvédség átfogó megújításáról: A vállalásokat végre kell hajtani

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán közzé tett videós üzenetében arra emlékeztet, hogy a kormányzás felelősséget jelent, a bizalom pedig kötelezettséget.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A haditechnikai modernizáció kézzelfogható eredményeket hozott mostanra a Magyar Honvédség számára
Ha kormányon vagy, meg kell mondani, hogy mire vállalkoztál, ha bizalmat kaptál, végre kell hajtani, amit vállaltál”
- fogalmazott, utalva arra is, hogy erről beszélt Orbán Viktor a nemzetközi sajtótájékoztatóján.
A honvédelmi miniszter szerint a mostani ciklus a Magyar Honvédség történetének egyik legmeghatározóbb időszaka.
Büszkén mondhatom, hogy a honvédelmi ágazatban sok mindent teljesítettünk a vállalásainkból. A mostani ciklus a rendszerváltozás óta a Magyar Honvédség életében a leglátványosabb változásokat hozta”
- emelte ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki ezután részletezte, hogy teljessé vált a helikopterflotta, megújult a tüzérképesség, és a harckocsizó erők is új szintre léptek.
A semmiből megújult a harckocsizó képességünk, a Leopárdjaink itt vannak már teljes számban”
- mondta a tárcavezető jelezve, hogy a haditechnikai modernizáció kézzelfogható eredményeket hozott.
A miniszter a személyi állomány megerősítését is sikeresnek nevezte. Elmondása szerint a toborzási programok eredményesek voltak:
A költségvetéssel ellátott beosztások feltöltöttsége 90 százalékos, a területvédelmi tartalékos rendszerbe pedig több mint 7500-an léptek be ebben a ciklusban”
- mondta a miniszter, majd hangsúlyozta, hogy a honvédség mindennapjait ma a folyamatos kiképzés és a gyakorlatok határozzák meg.
Végrehajtottuk a legnagyobb katonai gyakorlatot a rendszerváltozás óta”
- tette hozzá, kiemelve, hogy a szolgálatteljesítés elsődleges szempont a magyar emberek biztonságának garantálásában.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf szólt arról is, hogy a katonák megbecsülése és stabilitása érdekében is számos intézkedést vezettek be.
Ma a honvédségnél nem a munkaidő, hanem a szolgálatteljesítés a legfontosabb”
- fogalmazott.
Ugyanakkor világossá tette, hogy a fejlesztések ellenére még nem értek célba.
Készen vagyunk? Nem vagyunk még készen”
- mondta, majd hozzátette, még sok feladat áll előttük annak érdekében, hogy egy ütőképes, hadra fogható, korszerű magyar honvédséget építsenek, amely egyszerre képes garantálni a nemzet védelmét és teljesíteni a szövetségesi kötelezettségeket.