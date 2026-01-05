Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán közzétett videós bejegyzésében egy határozottan elutasító álláspontot fogalmazott meg az ukrajnai háború finanszírozásával kapcsolatban.

A honvédelmi miniszter elfogadhatatlanak tartja, hogy Ukrajna 800 milliárd euró támogatást vár el az Európai Uniótól a következő tíz éves időszakban. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint Magyarország nem szabad pénzt, fegyvert és katonákat küldenie az ukrajnai háborúba, hanem a csakis a magyar családokra és az ország biztonságára kell fordítania az erőforrásait

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország nem fog pénzt adni az ukrajnai háború folytatásához

A honvédelmi tárca vezetőjének a közlése szerint, a magyar kormány nem hajlandó részt venni más országok háborújának pénzelésében.

A magyarok pénzét nem adjuk mások háborújára! Mi nem küldünk pénzt, fegyvert vagy katonákat. Magyarországra és a magyar családokra költjük!”

– fogalmazott a miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a posztjával arra reagált, hogy az ukrán kormány részéről a napokban egy új, rendkívül jelentős forrásigény merült fel. Az ukrán miniszterelnök ugyanis nyugati biztonsági és gazdasági szakértőkre hivatkozva arról beszélt, hogy Ukrajna következő tíz évének finanszírozásához mintegy 800 milliárd euróra lenne szükség.

Ez majdnem tízszer annyi, mint az a hadikölcsön, amit most hagyott jóvá az Európai Unió”

– emelte ki a honvédelmi miniszter, hozzátéve, hogy Magyarország ebben a finanszírozásban biztosan nem vesz részt.

Magyarország nem fog pénzt adni ennek a háborúnak a folytatásához, és mindenképpen ki fogunk ebből maradni”

– szögezte le a tárcavezető, aki szerint a kérdés messze túlmutat a jelenlegi döntéseken, és még közvetlen politikai tétje is van.

Az idei évi választásoknak is ez lesz a tétje. Háborúba megyünk és belesodródunk, vagy vagyunk elég erősek ahhoz, hogy kimaradjunk az ukrajnai háborúból”

– fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.