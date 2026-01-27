Január 27-én, a holokauszt nemzetközi emléknapján Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán tisztelgett az áldozatok emléke előtt.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A holokauszt emléknap nemcsak a gyász napja, hanem elköteleződés is amellett, hogy a múlt tragédiái soha többé ne ismétlődhessenek meg
A honvédelmi miniszter felidézte, hogy ezen a napon nemcsak a holokauszt áldozataira emlékezünk, hanem arra a több százezer magyar honfitársunkra is, akiket pusztán származásuk miatt gyilkoltak meg.
Emlékezni kötelességünk!”
- fogalmazott bejegyzése elején a miniszter, hangsúlyozva, hogy a megemlékezés nem csupán a múlt felidézéséről szól, hanem erkölcsi és politikai felelősségvállalást is jelent a jelenben és a jövőben.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf Izraelből üzent, külön kiemelve, hogy:
A múlt borzalmai ma is köteleznek bennünket. A Holokauszt felfoghatatlan tragédiája után világos és megkérdőjelezhetetlen kell legyen, hogy az antiszemitizmusnak semmilyen formában nincs helye — sem Magyarországon, sem a világon.”
A honvédelmi miniszter szerint az emlékezés egyben figyelmeztetés is arra, hogy a történelem legsötétebb fejezetei soha ne ismétlődhessenek meg.
A megemlékezés egyben felelősségvállalás is: felelősség a múlt iránt, a jelenben hozott döntéseinkért, és a jövő generációinak biztonságáért”
- írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.