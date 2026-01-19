Honvédelmi miniszter: A háború egy pillanat alatt berobbanhat

A háború kérdését sok fiatal távolinak érzi, még akkor is, ha tudnak arról, hogy fegyveres konfliktus zajlik Magyarország szomszédságában – erről beszélt Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalára feltöltött videójában. A honvédelmi miniszter szerint érthető ez az érzés, hiszen jelenleg a háború nem része a magyarok mindennapjainak, ugyanakkor ez az állapot nem tekinthető magától értetődőnek.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Fotó: MTI /Bodnár Boglárka

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a videóban hangsúlyozta: „hála Istennek, jelenleg távol van”, ugyanakkor szerinte ez nem jelenti azt, hogy a veszély ne lenne valós. Mint fogalmazott, a háború „egy pillanat alatt be tud robbanni az életünkbe”, ezért Magyarországnak folyamatosan mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kimaradjon a fegyveres konfliktusból.

A választás tétje a biztonság

A videóban Szalay-Bobrovniczky Kristóf a következő választás jelentőségét is kiemelte. A honvédelmi miniszter szerint ez lehet „az utolsó választás”, amikor a magyarok világosan kifejezhetik akaratukat a háború kérdésével kapcsolatban. Úgy fogalmazott: ezért indult petíció, és ezért próbálnak minden lehetséges módon figyelmet irányítani a döntés súlyára.

A miniszter szavai szerint a cél az, hogy Magyarország továbbra is kimaradjon a háborúból, és ehhez szerinte társadalmi támogatásra és egyértelmű politikai felhatalmazásra van szükség.