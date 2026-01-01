Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A békéhez 2026-ban is erő kell!

2025-ben nem lett biztonságosabb hely a világ, de Magyarországon mindent megtettünk annak érdekében, hogy mégis az legyen – fogalmazott új évi köszöntőjében Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán kifejtette, hogy bár ’25-ben sokat fejlődött a Magyar Honvédség, még rengeteg feladat áll előtte.
2026 nagy kérdése azonban az,
hogy ki tudunk-e maradni a háborúból.”
A miniszter elmondta, ehhez egy erős, elszánt, stabil kormányra van szükség, amely ezt meg tudja csinálni.
A békéhez erő kell, 2026-ban is folytatjuk a munkát”
– zárta gondolatait Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
