Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán kifejtette, hogy bár ’25-ben sokat fejlődött a Magyar Honvédség, még rengeteg feladat áll előtte.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A békéhez 2026-ban is erő kell! Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

2026 nagy kérdése azonban az,

hogy ki tudunk-e maradni a háborúból.”

A miniszter elmondta, ehhez egy erős, elszánt, stabil kormányra van szükség, amely ezt meg tudja csinálni.

A békéhez erő kell, 2026-ban is folytatjuk a munkát”

– zárta gondolatait Szalay-Bobrovniczky Kristóf.