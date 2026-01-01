Hírlevél
2025-ben nem lett biztonságosabb hely a világ, de Magyarországon mindent megtettünk annak érdekében, hogy mégis az legyen – fogalmazott új évi köszöntőjében Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szalay - bobrovniczky kristófukrajnaháborúbékemagyar honvédség

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán kifejtette, hogy bár ’25-ben sokat fejlődött a Magyar Honvédség, még rengeteg feladat áll előtte.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A békéhez 2026-ban is erő kell!
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A békéhez 2026-ban is erő kell! Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

2026 nagy kérdése azonban az, 

hogy ki tudunk-e maradni a háborúból.”

A miniszter elmondta, ehhez egy erős, elszánt, stabil kormányra van szükség, amely ezt meg tudja csinálni.

A békéhez erő kell, 2026-ban is folytatjuk a munkát”

 – zárta gondolatait Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

 

