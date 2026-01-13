Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Büszkék vagyunk sportolóinkra

A Nemzeti Sport Gála alkalmából tett közzé bejegyzést Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, amelyben a magyar sportolók elmúlt 68 évének eredményeit és teljesítményét méltatta. A miniszter felidézte: immár hatvannyolc éve ünnepeljük azokat, akik a magyar zászlót a világ élvonalába emelik.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A honvédelmi miniszter szerint idén sem lehetett könnyű a választás a díjazottak kiválasztásakor, mivel a magyar sportolók számtalan új, kiemelkedő sporteredménnyel gazdagították az országot. Bejegyzésében úgy fogalmazott:

Kiváló sportolóink kemény munkával és alázattal szolgálják és öregbítik hazánk jó hírét.

A bejegyzésben a honvédelmi miniszter gratulált minden díjazottnak, és a sportolók további sikereihez sok erőt kívánt. „Hajrá, magyarok!” – zárta gondolatait.

A Nemzeti Sport Gála idei eseményének védnöke Sulyok Tamás köztársasági elnök volt.