Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Büszkék vagyunk sportolóinkra

50 perce
A magyar sport elmúlt 68 évének eredményeit és a sportolók teljesítményét méltatta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Nemzeti Sport Gála kapcsán közzétett bejegyzésében.
A Nemzeti Sport Gála alkalmából tett közzé bejegyzést Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, amelyben a magyar sportolók elmúlt 68 évének eredményeit és teljesítményét méltatta. A miniszter felidézte: immár hatvannyolc éve ünnepeljük azokat, akik a magyar zászlót a világ élvonalába emelik.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A honvédelmi miniszter szerint idén sem lehetett könnyű a választás a díjazottak kiválasztásakor, mivel a magyar sportolók számtalan új, kiemelkedő sporteredménnyel gazdagították az országot. Bejegyzésében úgy fogalmazott: 

Kiváló sportolóink kemény munkával és alázattal szolgálják és öregbítik hazánk jó hírét.

A bejegyzésben a honvédelmi miniszter gratulált minden díjazottnak, és a sportolók további sikereihez sok erőt kívánt. „Hajrá, magyarok!” – zárta gondolatait.
A Nemzeti Sport Gála idei eseményének védnöke Sulyok Tamás köztársasági elnök volt.

 

