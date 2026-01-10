Hát szerintem két út van, de ebből csak egy a helyes. Hát látjuk azt, hogy itt micsoda erő gyűlt össze ezen a napon a Fidesz kongresszusán, akik mind békét akarnak és mind azt az erőt akarják a kormányzó párt mögé betenni, hogy meglegyen a képességünk is a béke megőrzéséhez, megtartásához. Ez most a legfontosabb feladat. Ez a következő választások tétje, erre kell koncentrálnunk! Tehát ha béke, akkor Fidesz!