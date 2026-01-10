Hírlevél
Szijjártó Péter: Innentől ez már nem Fortnite, hanem maga a háború

Háború

Trump titkos alkuja után kitört a pánik Moszkvában

Látjuk azt, hogy itt micsoda erő gyűlt össze ezen a napon a Fidesz kongresszusán, akik mind békét akarnak és mind azt az erőt akarják a kormányzó párt mögé betenni, hogy meglegyen a képességünk is a béke megőrzéséhez, megtartásához. Ez most a legfontosabb feladat – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a videójában.
Hány út van? – tették fel a kérdést Szalay-Bobrovniczky Kristófnak, aki meg is válaszolta:

Hát szerintem két út van, de ebből csak egy a helyes. Hát látjuk azt, hogy itt micsoda erő gyűlt össze ezen a napon a Fidesz kongresszusán, akik mind békét akarnak és mind azt az erőt akarják a kormányzó párt mögé betenni, hogy meglegyen a képességünk is a béke megőrzéséhez, megtartásához. Ez most a legfontosabb feladat. Ez a következő választások tétje, erre kell koncentrálnunk! Tehát ha béke, akkor Fidesz!

– hangsúlyozta a honvédelmi miniszter videójában.

Gulyás Gergely: Háborús négy év van mögöttünk, de mi megmaradtunk a béke és biztonság szigetének

 

 

