Látjuk azt, hogy itt micsoda erő gyűlt össze ezen a napon a Fidesz kongresszusán, akik mind békét akarnak és mind azt az erőt akarják a kormányzó párt mögé betenni, hogy meglegyen a képességünk is a béke megőrzéséhez, megtartásához. Ez most a legfontosabb feladat – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a videójában.
Hány út van? – tették fel a kérdést Szalay-Bobrovniczky Kristófnak, aki meg is válaszolta:
Hát szerintem két út van, de ebből csak egy a helyes. Hát látjuk azt, hogy itt micsoda erő gyűlt össze ezen a napon a Fidesz kongresszusán, akik mind békét akarnak és mind azt az erőt akarják a kormányzó párt mögé betenni, hogy meglegyen a képességünk is a béke megőrzéséhez, megtartásához. Ez most a legfontosabb feladat. Ez a következő választások tétje, erre kell koncentrálnunk! Tehát ha béke, akkor Fidesz!
– hangsúlyozta a honvédelmi miniszter videójában.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!