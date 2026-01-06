Ismeretlen hősök nyomában: Szalay-Bobrovniczky figyelmeztetése Európának

Egy reggeli séta során tett felfedezés indította el azt a gondolatmenetet, amely túlmutat az egyéni emlékezésen. Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy egy újabb ismeretlen magyar katona sírhelyére bukkant – egy olyan hősére, akinek neve elveszett, az áldozata azonban örökre része a nemzeti emlékezetnek kellene hogy maradjon.
„Túl sok az ismeretlen magyar hős”
A honvédelmi miniszter szerint a névtelen sírok nemcsak a múlt tragédiáiról szólnak, hanem a jelen felelősségéről is.
Túl sok az ismeretlen magyar hős, ne legyen több!”
– fogalmazott, hangsúlyozva, hogy Magyarország számára a béke nem politikai szlogen, hanem történelmi tanulság. Szalay-Bobrovniczky Kristóf világossá tette: nem engedhető meg, hogy külső érdekek vagy „Európa urainak” döntései háborúba sodorják az országot. Álláspontja szerint amíg Magyarországnak erős, nemzeti kormánya van, addig ez a veszély elhárítható. Az üzenet egyértelmű: a múlt hőseinek emléke kötelez, és a legnagyobb tisztelet, amit adhatunk nekik, az az, ha nem teremtünk újabb ismeretlen sírokat.