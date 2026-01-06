Ismeretlen hősök nyomában: Szalay-Bobrovniczky figyelmeztetése Európának

„Túl sok az ismeretlen magyar hős”

A honvédelmi miniszter szerint a névtelen sírok nemcsak a múlt tragédiáiról szólnak, hanem a jelen felelősségéről is.

Túl sok az ismeretlen magyar hős, ne legyen több!”

– fogalmazott, hangsúlyozva, hogy Magyarország számára a béke nem politikai szlogen, hanem történelmi tanulság. Szalay-Bobrovniczky Kristóf világossá tette: nem engedhető meg, hogy külső érdekek vagy „Európa urainak” döntései háborúba sodorják az országot. Álláspontja szerint amíg Magyarországnak erős, nemzeti kormánya van, addig ez a veszély elhárítható. Az üzenet egyértelmű: a múlt hőseinek emléke kötelez, és a legnagyobb tisztelet, amit adhatunk nekik, az az, ha nem teremtünk újabb ismeretlen sírokat.