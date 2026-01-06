Hírlevél
Rendkívüli

Drámai fordulat: Trump napokon belül megkaphatja a Nobel-békedíjat

Terror

Kiderült, ki áll a berlini terrortámadás mögött

Szalay-Bobrovnicky Kristóf

Ismeretlen hősök nyomában: Szalay-Bobrovniczky figyelmeztetése Európának

Személyes hangú bejegyzésben fogalmazott meg erős politikai üzenetet a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf egy ismeretlen magyar katona sírja kapcsán figyelmeztetett: Magyarországot nem szabad újra háborúba sodorni.
Egy reggeli séta során tett felfedezés indította el azt a gondolatmenetet, amely túlmutat az egyéni emlékezésen. Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy egy újabb ismeretlen magyar katona sírhelyére bukkant – egy olyan hősére, akinek neve elveszett, az áldozata azonban örökre része a nemzeti emlékezetnek kellene hogy maradjon.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a névtelen sírok nemcsak a múlt tragédiáiról szólnak, hanem a jelen felelősségéről is.  (Forrás: Pinterest)
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A magyarok pénzét nem adjuk mások háborújára

„Túl sok az ismeretlen magyar hős”

A honvédelmi miniszter szerint a névtelen sírok nemcsak a múlt tragédiáiról szólnak, hanem a jelen felelősségéről is. 

Túl sok az ismeretlen magyar hős, ne legyen több!”

 – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy Magyarország számára a béke nem politikai szlogen, hanem történelmi tanulság. Szalay-Bobrovniczky Kristóf világossá  tette: nem engedhető meg, hogy külső érdekek vagy „Európa urainak” döntései háborúba sodorják az országot. Álláspontja szerint amíg Magyarországnak erős, nemzeti kormánya van, addig ez a veszély elhárítható. Az üzenet egyértelmű: a múlt hőseinek emléke kötelez, és a legnagyobb tisztelet, amit adhatunk nekik, az az, ha nem teremtünk újabb ismeretlen sírokat.

